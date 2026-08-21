«Два дня лечили водой»: родственники мужчины, умершего в белоцерковской больнице, убеждены во врачебной халатности

Игорь Ятело / фото из соцсетей дочери

4 августа в Белоцерковской городской больнице №2 умер пациент. По словам родственников, мужчине поставили неправильный диагноз и не оказали надлежащую медицинскую помощь. В семье убеждены, что 48-летний Игорь Ятело умер от лептоспироза, который врачи не смогли вовремя распознать. УНН поговорило с дочерью покойного Дианой.

История, начавшаяся с небольшой температуры и закончившаяся смертью

"Папе поставили ошибочный диагноз и два дня лечили водой", — говорит Диана.

Она убеждена, что отца можно было спасти, своевременно начав необходимое лечение.

Все началось с невысокой температуры, которая поднялась на второй день после отдыха у реки.

"26 июля он вместе с моей мамой и сестрой отдыхал на реке. Он не купался, а запускал кораблик (прикормливал рыбу — ред.), зашел по колено — и все", — рассказывает Диана.

Через день после отдыха у Игоря Ятело поднялась температура, но все выглядело как обычная простуда.

"Сначала у него была температура около 37, но потом начали болеть икры. Мы обратились к семейному врачу, она открыла ему больничный и направила на анализы", — говорит дочь.

Но к вечеру того же дня самочувствие мужчины ухудшилось.

"Вечером ему становится плохо, упало давление. Мы вызываем скорую помощь, ждали 40 минут. Приехала неотложная помощь. Как потом выяснилось, это разные вещи, и, по словам врача, скорая приезжает только к тем, кто уже умирает. Врач неотложной помощи предложил на выбор два укола… В этот момент приходят результаты анализов, и мама показывает их ему — он ответил, что не разбирается в анализах и нет оснований везти папу в больницу", — описывает ситуацию Диана.

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Уже к тому моменту анализы Игоря Ятело свидетельствовали о критическом превышении уровня С-реактивного белка и мочевой кислоты в крови. Семья решает отвезти мужчину в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Там, по словам родственников, они столкнулись с отсутствием дежурного врача и безразличным отношением. В конце концов мужчину все же приняли.

"Мы показали анализы, рассказали обо всех симптомах. Они не понимали, что с ним, и два часа ставили диагноз. Ему делали рентген, хотя у него на руках была флюорография, сделанная за пару дней до этого. Примерно в час ночи, это было уже 1 августа, его кладут в отделение неврологии с диагнозом синдром Гийена — Барре (редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система по ошибке атакует периферические нервы — ред.) и ставят капельницы", — рассказывает Диана.

Дочь демонстрирует фотографии лекарств, которые вводили ее отцу. На них видно, что Ятело ставили капельницы с раствором натрия хлорида, парацетамолом и "Сода Буфер", вероятно, для снижения кислотности крови. Никаких других лекарств в то время не давали, и такое лечение выглядит как исключительно симптоматическое.

Родные умоляли дообследовать мужчину, состояние которого стремительно ухудшалось.

"Теперь Грузинский рассказывает, что мы привезли отца в совершенно критическом, предсмертном состоянии. Пусть посмотрят камеры наблюдения в приемном отделении — он еще даже улыбался, но у него очень болели ноги, поэтому я посадила его в инвалидное кресло. А вот уже в больнице ему стало хуже, но там теряли время", — рассказывает Диана.

В конце концов ему провели дополнительные обследования и установили новый диагноз — камни в почках. К тому времени у пациента началась желтуха и увеличился живот. По словам родных, они просили о дополнительной консультации узкопрофильного специалиста, на что получили ответ, что такой возможности сейчас нет, поскольку выходные. В целом семья покойного описывает все пребывание в больнице как постоянный процесс поиска хоть кого-то, кто мог бы взять на себя ответственность за лечение Игоря Ятело: сначала дежурного врача, затем заведующего реанимацией, узкопрофильного специалиста, главного врача. Они убеждали, что у мужчины, возможно, лептоспироз.

После изменения диагноза состояние Игоря Ятело продолжало ухудшаться, по словам родственников, он нуждался в переводе в реанимацию. Но это произошло только после того, как сменилась дежурный врач.

"В воскресенье (2 августа — ред.) утром приходит врач и говорит: "Почему он до сих пор здесь? Он должен быть в реанимации. Почему его никто никуда не отправил?" — рассказывает Диана.

Она говорит, что врач сразу заподозрила лептоспироз.

На следующий день семье сообщили о смерти мужчины. Ятело в общей сложности провёл в больнице полтора дня, и, судя по рассказу родственников, большую часть времени они потратили на уговоры персонала провести надлежащее обследование и назначить соответствующее лечение.

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Позиция больницы, вскрытие и уголовное производство

В больнице халатность персонала отрицают. Генеральный директор Александр Грузинский утверждает, что Игоря Ятело доставили в больницу уже с критическими показателями, практически несовместимыми с жизнью, но при этом уверяет: мужчину не забрали в реанимацию, поскольку показаний к этому не было. Грузинский признаёт, что в диагностике случаются ошибки.

"Случаются ошибки в диагностике. Я не говорю, что они на 100% должны были правильно поставить диагноз", — говорит Грузинский в комментарии Эспрессо.

Он также отвергает заявления семьи об отсутствии дежурного врача. В то же время дочь умершего обнародовала запись, на которой, вероятно, Грузинский говорит, что дежурного врача по выходным нет.

Родственники также отвергают заявления о том, что мужчина две недели лечился дома, поскольку с момента отдыха на реке до смерти прошло всего 8 дней.

По заявлению родственников было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, если это произошло вследствие небрежности и повлекло тяжкие последствия для больного. Примечательно, что в рамках этого производства была назначена судебно-медицинская экспертиза, проведение которой, якобы, в больнице пытались остановить вмешательством в документацию.

Родственники убеждены, что Игорь Ятело стал жертвой халатности и непрофессионализма врачей. Сейчас они ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы и уверены в своей правоте.

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Вместо выводов

К большому сожалению, украинцы всё чаще сталкиваются с врачебной халатностью, которая нередко приводит к трагическим последствиям. И происходит это не только в государственных или коммунальных больницах, но и в частных учреждениях. Точку в каждом конкретном случае должен поставить суд. Но семьи умерших пациентов заслуживают справедливости и ответов.

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