МИД: кандидатура на получение премии Сахарова вместо Сенцова еще согласовывается
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В случае невозможности для победителя премии Сахарова присутствовать на вручении награды, Европейский парламент приглашает для получения награды и выступления от его имени близкого представителя лауреата. Сейчас идет согласование соответствующей кандидатуры, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос УНН.
“Традиционно в случае невозможности для победителя присутствовать на вручении награды, которая проходит во время торжественной церемонии на пленарном заседании ЕП в Страсбурге, ЕП приглашает для получения награды и выступления от его имени близкого представителя лауреата (родное лицо, соратник или адвокат). Сейчас идет согласование соответствующей кандидатуры”, — сообщили в МИД.
Так, 25 октября 2018 года во время пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге Президент Европарламента Антонио Таяни объявил Олега Сенцова победителем ежегодной премии “За свободу мысли” имени Сахарова.
В своем выступлении Таяни отметил, что награда украинскому режиссеру вручена за его храбрость и преданность борьбе за освобождение политических заключенных в РФ, “напоминает всем нам о нашей обязанности защищать права человека во всем мире”.
“Как отметил Антонио Таяни, этим решением Европарламент направляет сигнал поддержки Олегу Сенцову и призывает РФ к его немедленному освобождению. Также было отмечено о критическом состоянии здоровья Олега Сенцова, учитывая его длительное голодание”, — напомнили в МИД.
Как сообщал УНН, журналист Рикард Йозвяк ранее заявил, что Сенцова на вручении премии Сахарова представят адвокат и сестра.
Церемония награждения должна состояться 12 ноября в Страсбурге.
Сенцов осужден в России на 20 лет заключения по обвинению в “подготовке терактов” в аннексированном Крыму. Режиссер обвинения отвергает. В знак протеста он голодал от 14 мая с требованием освободить всех украинцев, которых Россия удерживает по политическим мотивам. Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Он назвал это “вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления”.