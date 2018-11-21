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Кращою книгою України визнано "Апостол"

Кращою книгою України визнано "Апостол"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Держкомтелерадіо визначили переможців конкурсу “Краща книга України” у 2018 році. Про це повідомила прес-служба Державного комітету з телебачення і радіомовлення України, передає УНН.

“Гран-прі конкурсу присуджено видавництву „Фенікс“ за повнокольорове видання у двох книгах українською мовою Нового Завіту - Євангеліє і Апостол”, — йдеться у повідомленні.

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У номінації “Моя країна” перемогло ТОВ “Видавництво Фоліо” за твір Тимура і Олени Литовченків “Книга жахіття: 1932-1938”.

У номінації “Життя славетних” — ТОВ “Видавництво Старого Лева” за книгу Віри Агеєвої “Візерунок на камені. Микола Бажан: життєпис (не)радянського поета”.

Також кращими книгами у різних номінаціях названо:

  • видання Романи Романишин та Андрія Лесіва “Я так бачу” (ТОВ “Видавництво Старого Лева”);
  • збірку поезії Олега Каданова “Не я, а той” (ТОВ “Видавництво “Віват”);
  • книгу Петра Кралюка “Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських народів” (ТОВ “Видавництво Фоліо”);
  • роман Віри Китайгородської “Обличчям до стіни” (видавництво “Букрек”);
  • білінгвальне видання “Райнер Марія Рільке. Сто поезій у перекладі Мойсея Фішбейна” (видавництво “Либідь”);
  • видання Людмили Лапшиної “Перлини нашої планети” (ТОВ “Видавництво “Віват”).

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Бестселером року став роман Андрія Цаплієнка “Стіна”, виданий ТОВ “Видавництво Старого Лева”.

Вручення дипломів переможцям Конкурсу відбудуться у грудні цього року під час проведення Київської міжнародної книжкової виставки “Книжкові контракти”.

Нагадаємо, 19 вересня "Українською книжкою року" було названо книгу "Моя Друга світова. Роман-хроніка в голосах" Миколи Жулинського. 

“Апостол” — богослужбова книга, що містить: частини Нового Завіту — “Діяння” і “Послання святих апостолів”, входить до списку книг Священного писання.

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