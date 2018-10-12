Вручено альтернативну Нобелівську премію з літератури

Маріз Конде, яка увійшла до короткого списку Міжнародної Букерівської премії 2015 року, на думку Нової академії, - "одна з найвидатніших карибських письменниць" і авторка понад 20 романів, в яких вона описує, "як колоніалізм змінив світ і як ті, на кого це вплинуло, повертають собі свою спадщину".

Як повідомляв УНН, Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, заявила, що цього року вона не оголошуватиме переможця - вперше за 75 років. Причиною цьому стали звинувачення у сексуальних домаганнях щодо чоловіка однієї з членів академії.



Король Швеції Карл XVI Густав провів консультації зі Шведською академією з метою нового формулювання її статуту, щоб установу можна було покинути за власним бажанням.