Вручена альтернативная Нобелевская премия по литературе

Мариз Конде, которая вошла в короткий список Международной Букеровской премии 2015 года, по мнению Новой академии - "одна из величайших карибских писательниц" и автор более 20 романов, в которых она описывает, "как колониализм изменил мир и как те, на кого это повлияло, возвращают себе свое наследие".

Как сообщал УНН, Шведская академия, которая вручает Нобелевскую премию по литературе, заявила, что в этом году она не будет объявлять победителя - впервые за 75 лет. Причиной этому стали обвинения в сексуальных домогательствах в отношении мужа одной из членов академии.



Король Швеции Карл XVI Густав провел консультации со Шведской академией с целью новой формулировки ее устава, чтобы учреждение можно было покинуть по собственному желанию.