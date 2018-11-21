Лучшей книгой Украины признан "Апостол"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 96590 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105703 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141124 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138337 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133222 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126846 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165902 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117975 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лучшей книгой Украины признан "Апостол"

Лучшей книгой Украины признан "Апостол"

Киев  •  УНН

 • 13849 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Госкомтелерадио определили победителей конкурса “Лучшая книга Украины” в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины, передает УНН.

“Гран-при конкурса присуждено издательству „Феникс“ по полноцветному изданию в двух книгах на украинском языке Нового Завета — Евангелие и Апостол”, — говорится в сообщении.

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В номинации “Моя страна” победило ООО “Издательство Фолио” за произведение Тимура и Елены Литовченко “Книга ужасов: 1932-1938”.

В номинации “Жизнь знаменитых” — ООО “Издательство Старого Льва” за книгу Веры Агеевой “Узор на камне. Николай Бажан: жизнеописание (не) советского поэта”.

Также лучше книгами в различных номинациях названы:

  • издание Романы Романишин и Андрея Лесива “Я так вижу” (ООО “Издательство Старого Льва”);
  • сборник поэзии Олега Каданова “Не я, а тот” (ООО “Издательство ”Виват“);
  • книгу Петра Кралюка „Полторы тысячи лет вместе. Общая история украинцев и тюркских народов„ (ООО “Издательство Фолио“);
  • роман Веры Китайгородской „Лицом к стене“ (издательство „Букрек“);
  • билингвальное издание „Райнер Мария Рильке. Сто стихотворений в переводе Моисея Фишбейна„ (издательство “Лыбидь“)
  • издание Людмилы Лапшиной „Жемчужины нашей планеты“ (ООО „Издательство “Виват”).

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Бестселлером года стал роман Андрея Цаплиенко “Стена”, изданный ООО “Издательство Старого Льва”.

Вручение дипломов победителям Конкурса состоятся в декабре этого года во время проведения Киевской международной книжной выставки “Книжные контракты”.

Напомним, 19 сентября “Украинской книгой года” была назван книга “Моя Вторая мировая. Роман-хроника в голосах” Николая Жулинского.

“Апостол” — богослужебная книга, содержащая: части Нового Завета — “Деяния” и “Послания апостолов”, входит в список книг Священного писания.

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