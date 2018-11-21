Лучшей книгой Украины признан "Апостол"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Госкомтелерадио определили победителей конкурса “Лучшая книга Украины” в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины, передает УНН.
“Гран-при конкурса присуждено издательству „Феникс“ по полноцветному изданию в двух книгах на украинском языке Нового Завета — Евангелие и Апостол”, — говорится в сообщении.
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В номинации “Моя страна” победило ООО “Издательство Фолио” за произведение Тимура и Елены Литовченко “Книга ужасов: 1932-1938”.
В номинации “Жизнь знаменитых” — ООО “Издательство Старого Льва” за книгу Веры Агеевой “Узор на камне. Николай Бажан: жизнеописание (не) советского поэта”.
Также лучше книгами в различных номинациях названы:
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- издание Романы Романишин и Андрея Лесива “Я так вижу” (ООО “Издательство Старого Льва”);
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- сборник поэзии Олега Каданова “Не я, а тот” (ООО “Издательство ”Виват“);
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- книгу Петра Кралюка „Полторы тысячи лет вместе. Общая история украинцев и тюркских народов„ (ООО “Издательство Фолио“);
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- роман Веры Китайгородской „Лицом к стене“ (издательство „Букрек“);
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- билингвальное издание „Райнер Мария Рильке. Сто стихотворений в переводе Моисея Фишбейна„ (издательство “Лыбидь“)
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- издание Людмилы Лапшиной „Жемчужины нашей планеты“ (ООО „Издательство “Виват”).
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Бестселлером года стал роман Андрея Цаплиенко “Стена”, изданный ООО “Издательство Старого Льва”.
Вручение дипломов победителям Конкурса состоятся в декабре этого года во время проведения Киевской международной книжной выставки “Книжные контракты”.
Напомним, 19 сентября “Украинской книгой года” была назван книга “Моя Вторая мировая. Роман-хроника в голосах” Николая Жулинского.
“Апостол” — богослужебная книга, содержащая: части Нового Завета — “Деяния” и “Послания апостолов”, входит в список книг Священного писания.