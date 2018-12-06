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У Стокгольмі починається тиждень Нобелівських урочистостей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Тиждень Нобелівських урочистостей, під час якого будуть вшановувати лауреатів найвідомішої наукової премії в світі, починається в четвер у шведській столиці. Сама нагорода буде вручена їм 10 грудня у Стокгольмської філармонії, інформує УНН з посиланням на офіційний сайт нагороди.

У Стокгольмі починається тиждень Нобелівських урочистостей

Всього в нинішньому році її отримають 12 осіб. Премію миру, згідно із заповітом Альфреда Нобеля, вручають в Осло. На цей раз її удостоїлися хірург Дені Муквеге з Демократичної Республіки Конго і правозахисниця з Іраку, колишня наложниця терористів з угруповання “Ісламська держава” Нада Мурад “за їх зусилля з припинення використання сексуального насильства в якості зброї війни і збройних конфліктів”.

У Стокгольм приїдуть лише дев’ять лауреатів. Найстарший володар премії цього року — 96-річний американський фізик Артур Ешкін — відвідати шведську столицю не зможе за станом здоров’я. Золоту Нобелівську медаль і диплом під час церемонії за нього отримає син Майкл, а Нобелівську лекцію прочитає друг вченого Рене-Жан Есьямбр. Перед лекцією лауреат у відеозаписі звернеться до аудиторії.

Кожен нобелівський лауреат має право включити до складу своєї офіційної делегації до 14 чоловік. Всі витрати по перельоту і проживання в Стокгольмі “винуватців” торжеств і їх подружжя бере на себе Нобелівський фонд. Нобелівського лауреата в галузі хімії Грегорі Вінтера (Велика Британія) під час візиту в шведську столицю супроводжують не тільки дружина і четверо дітей, а також друзі та колеги, а й колишня дружина.

Почесні гості живуть в центрі міста навпроти королівського палацу — в одному з найвідоміших в світі “Гранд-готелів”, про який був навіть знятий фільм і який пам’ятає чимало історій, пов’язаних з лауреатами. Наприклад, один з них втратив в ліфті грошовий чек на чималу грошову складову премії. Але чесні працівники готелю гроші повернули. У наші дні ці мільйони шведських крон просто переводяться на банківський рахунок володарів нагороди.

Нагадуємо, альтернативну Нобелівську премію отримали правозахисники й екоактивісти.

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