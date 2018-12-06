В Стокгольме начинается неделя Нобелевских торжеств

Всего в нынешнем году ее получат 12 человек. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло. На этот раз ее удостоились хирург Дени Муквеге из Демократической Республики Конго и правозащитница из Ирака, бывшая наложница террористов из группировки “Исламское государство” Нада Мурад “за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов”.

В Стокгольм приедут лишь девять лауреатов. Самый старший обладатель премии этого года — 96-летний американский физик Артур Эшкин — посетить шведскую столицу не сможет по состоянию здоровья. Золотую Нобелевскую медаль и диплом во время церемонии за него получит сын Майкл, а Нобелевскую лекцию прочтет друг ученого Рене-Жан Эсьямбр. Перед лекцией лауреат в видеозаписи обратится к аудитории.

Каждый нобелевский лауреат имеет право включить в состав своей официальной делегации до 14 человек. Все расходы по перелету и проживанию в Стокгольме “виновников” торжеств и их супругов берет на себя Нобелевский фонд. Нобелевского лауреата в области химии Грегори Винтера (Великобритания) во время визита в шведскую столицу сопровождают не только жена и четверо детей, а также друзья и коллеги, но и бывшая супруга.

Почетные гости живут в центре города напротив королевского дворца — в одном из самых известных в мире “Гранд-отелей”, о котором был даже снят фильм и который помнит немало историй, связанных с лауреатами. Например, один из них потерял в лифте денежный чек на немалую денежную составляющую премии. Но честные работники гостиницы деньги вернули. В наши дни эти миллионы шведских крон просто переводятся на банковский счет обладателей награды.

Напоминаем, альтернативную Нобелевскую премию получили правозащитники и экоактивисты.