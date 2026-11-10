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“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитації

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Ерлінг Голанд показав MrBeast своє медитативне святкування голів і навчив блогера позі лотоса. Відео опублікував "Манчестер Сіті".

“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитації

Норвезький нападник англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд на базі "Манчестер Сіті" продемонстрував навички медитації блогеру MrBeast (справжнє ім’я Джеймс Дональдсон). Саме у такому стилі Голанд святкує свої забиті голи, пише УНН

"Усім привіт, хлопці, я тут з Ерлінгом Голандом, і він покаже мені своє фірмове святкування", - сказав MrBeast. 

Після цього, Голанд показав своє фірмове святкування забитого гола, та намагався навчити цього MrBeast. 

"Сідай, насолоджуйся", - сказав Голанд. 

Зазначимо, у липні Голанд розповів, чому коли забиває гол, приймає медитативну позу, схожу на позу лотоса в йозі.

"Мені дуже подобається медитація. Вона допомагає мені заспокоїтися і дарує внутрішній спокій. Ось чому я іноді так святкую, коли забиваю гол", - сказав Голанд. 

У "МанСіті" виклали відео, де Голанд та MrBeast, який сидить поруч з норвежцем у позі лотоса з шоломом на голові, підписавши: "Просто двоє ютуберів, які розслабляються". 

Ютубером Голанда називають не просто так, адже нещодавно норвежець став одним із переможців престижної премії "2026 Rings" від Instagram, яка відзначає найкреативніших авторів контенту. За свої успіхи в соцмережі і почуття гумору Голанд отримав елітний статус - синій фон для профілю та ексклюзивні інструменти для створення публікацій.

Зазначимо, що це вже не перша колаборація Голанда з MrBeast. У вересні Голанд разом MrBeast кумедно відповіли на ШІ-фейк, який підкорив мережу влітку 2026 року. Нападник відтворив вірусний мем, у якому він начебто злякався власного відображення у дзеркалі під час обіду. 

Голланд продемонстрував методи боротьби з ШІ: зірка “МанСіті” відтворив вірусний мем21.09.26, 19:27 • 9487 переглядiв

Павло Башинський

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