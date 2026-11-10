«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитации

Норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд на базе "Манчестер Сити" продемонстрировал блогеру MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) навыки медитации. Именно в таком стиле Холанд празднует свои забитые голы, пишет УНН.

"Всем привет, ребята, я здесь с Эрлингом Холандом, и он покажет мне свой фирменный способ празднования", — сказал MrBeast.

После этого Холанд показал свой фирменный способ празднования забитого гола и попытался научить этому MrBeast.

"Садись, наслаждайся", — сказал Холанд.

Отметим, в июле Холанд рассказал, почему после забитого гола принимает медитативную позу, похожую на позу лотоса в йоге.

"Мне очень нравится медитация. Она помогает мне успокоиться и дарит внутреннее спокойствие. Вот почему я иногда так праздную, когда забиваю гол", — сказал Холанд.

В "МанСити" выложили видео, где Холанд и MrBeast, который сидит рядом с норвежцем в позе лотоса в шлеме на голове, подписав его: "Просто два ютубера, которые расслабляются".

Ютубером Холанда называют не просто так, ведь недавно норвежец стал одним из победителей престижной премии "2026 Rings" от Instagram, которая отмечает самых креативных авторов контента. За свои успехи в соцсети и чувство юмора Холанд получил элитный статус — синий фон для профиля и эксклюзивные инструменты для создания публикаций.

Отметим, что это уже не первая коллаборация Холанда с MrBeast. В сентябре Холанд вместе с MrBeast забавно ответили на ИИ-фейк, который покорил сеть летом 2026 года. Нападающий воспроизвёл вирусный мем, в котором он якобы испугался собственного отражения в зеркале во время обеда.

Холанд продемонстрировал методы борьбы с ИИ: звезда «Манчестер Сити» воспроизвёл вирусный мем