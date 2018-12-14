Ученые и разработчики создали сайт с полной виртуальной реконструкцией Древнего Рима
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Ученые и разработчики Италии завершили масштабный проект — виртуальную реконструкцию Древнего Рима. Теперь при наличии VR-очков и компьютера можно посмотреть, каким город был в 320 году н. е., информирует УНН со ссылкой на официальный сайт научного проекта.
“Мы выбрали 320 год н. е., потому что у нас больше информации об этом периоде. Мы можем быть максимально точными”, — рассказывал цифровой археолог Бернард Фришер недавно в комментарии для издания The Local.
На карте около 7 тысяч зданий и памятников, которые можно осмотреть с высоты птичьего полета. Исследовать Римский форум и базилику Максенция можно подробнее. В ближайшие два-три года разработчики добавят Колизей и Пантеон.
Виртуальную реконструкцию Рима задумали еще в 1974 году, но в то время технологии не позволяли сделать все так, как хотелось бы организаторам. На разработку потратили 3 млн долларов.
Напоминаем, недавно в Стокгольме состоялось вручение Нобелевской премии 2018 году с медицины, физики, химии и экономики. Почетную премию вручал лично Король Швеции Карл XVI Густав. Процесс награждения проходил в Стокгольмской филармонии. Девять лауреатов самой престижной в мире награды взяли из рук монарха дипломы и золотые медали.