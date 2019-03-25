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В Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей, которым полмиллиарда лет

Киев • УНН

 • 29748 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Китае обнаружены тысячи древних окаменелостей, возраст которых, по словам ученых, составляет примерно 518 млн лет. Более половины видов не были известны науке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

В Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей, которым полмиллиарда лет

Ученые признаются, что потрясены этой беспрецедентной находкой. Палеонтологи называют ее одной из важнейших за последнее столетие.

Находка считается уникальной еще и потому, что мягкие ткани обнаруженных доисторических организмов, включая кожу, глаза и внутренние органы, прекрасно сохранились.

Окаменелости, в совокупности известные как биота Цинцзян, были найдены в китайской провинции Хубэй.

В общей сложности было обнаружено более 20 тыс. окаменелостей. Исследователи проанализировали 4351 образец, среди которых черви, медузы, актинии и водоросли.

По словам палеонтологов, более половины обнаруженных видов ранее не были известны науке.

Они станут важным источником в изучении ранних этапов происхождения живых организмов.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

Главная уникальность находки заключается в том, что большая часть обнаруженных организмов - мягкотелые, например, медузы и черви. Вероятность их превращения в окаменелость ничтожна.

Сейчас ученые документируют оставшиеся окаменелости и проводят новые раскопки в этом районе, чтобы выяснить, что из себя представляла древняя экосистема и как происходил процесс окаменения.

Окаменелости относятся к кембрийскому периоду, который начался 541 млн лет назад. В тот период жизнь на Земле стала значительно более разнообразной.

Напомним, в ходе раскопок древнего захоронения в Китае в городе Лоян археологи нашли бронзовый кувшин с жидкостью, которая считалась "эликсиром бессмертия". Ее возраст более 2 тысяч лет.

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