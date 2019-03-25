В Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей, которым полмиллиарда лет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Китае обнаружены тысячи древних окаменелостей, возраст которых, по словам ученых, составляет примерно 518 млн лет. Более половины видов не были известны науке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Ученые признаются, что потрясены этой беспрецедентной находкой. Палеонтологи называют ее одной из важнейших за последнее столетие.
Находка считается уникальной еще и потому, что мягкие ткани обнаруженных доисторических организмов, включая кожу, глаза и внутренние органы, прекрасно сохранились.
Окаменелости, в совокупности известные как биота Цинцзян, были найдены в китайской провинции Хубэй.
В общей сложности было обнаружено более 20 тыс. окаменелостей. Исследователи проанализировали 4351 образец, среди которых черви, медузы, актинии и водоросли.
По словам палеонтологов, более половины обнаруженных видов ранее не были известны науке.
Они станут важным источником в изучении ранних этапов происхождения живых организмов.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.
Главная уникальность находки заключается в том, что большая часть обнаруженных организмов - мягкотелые, например, медузы и черви. Вероятность их превращения в окаменелость ничтожна.
Сейчас ученые документируют оставшиеся окаменелости и проводят новые раскопки в этом районе, чтобы выяснить, что из себя представляла древняя экосистема и как происходил процесс окаменения.
Окаменелости относятся к кембрийскому периоду, который начался 541 млн лет назад. В тот период жизнь на Земле стала значительно более разнообразной.
Напомним, в ходе раскопок древнего захоронения в Китае в городе Лоян археологи нашли бронзовый кувшин с жидкостью, которая считалась "эликсиром бессмертия". Ее возраст более 2 тысяч лет.