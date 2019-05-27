Из-за урагана в Уэльсе с моря отошла вода и открыла затонувший лес
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Уэльсе, что в Великобритании, после урагана с моря отошла вода и раскрылся вид на затонувший лес, который был похоронен под водой и песком более 4,5 тысячи лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
В результате урагана "Ханна" море обнажилось и продемонстрировало залежи торфа.
Под самим торфом были похоронены деревья, которые и оказались на поверхности.
Окаменевшие деревянные останки можно увидеть между селами Борт и Инислас в графстве Кередигион.
Как сообщает издание, по легендам, считается, что эти земли когда-то были плодородными и именно здесь стояли поселка.
Как сообщал УНН, в Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей, которым полмиллиарда лет.