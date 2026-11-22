Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США, але не виключив сюрпризів
Київ • УНН
Дональд Трамп назвав Джей Ді Венса та Марко Рубіо можливими кандидатами республіканців у 2028 році. Він також допустив сюрпризи.
Президент США Дональд Трамп назвав віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо серед можливих кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року. Водночас американський лідер не виключив, що у боротьбі за Білий дім можуть з'явитися й інші претенденти. Про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, пише УНН.
Деталі
За словами президента, Республіканська партія має чимало політиків, які здатні очолити Сполучені Штати.
Особливо він відзначив роботу Венса та Рубіо, високо оцінивши їхню діяльність у нинішній адміністрації.
Очевидно, Джей Ді – віцепрезидент. Марко також серед головних претендентів. Вони обидва працюють фантастично, обидва дуже, дуже популярні
Хто може поборотися за Білий дім у 2028 році
Попри схвальні відгуки про двох високопосадовців, Трамп не став називати конкретного політика, якого хотів би бачити своїм наступником.
Але можуть бути й сюрпризи. У нас є дуже здібні люди
Таким чином Трамп залишив відкритим питання про те, кого саме підтримає на наступних президентських виборах.
Вибори президента США заплановані на листопад 2028 року, а Республіканська партія ще має визначити свого кандидата.
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