Трамп назвал возможных преемников на посту президента США, но не исключил сюрпризов
Киев • УНН
Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио возможными кандидатами от республиканцев в 2028 году. Он также допустил сюрпризы.
Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио среди возможных кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. При этом американский лидер не исключил, что в борьбе за Белый дом могут появиться и другие претенденты. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News, пишет УНН.
Детали
По словам президента, в Республиканской партии есть немало политиков, способных возглавить Соединенные Штаты.
Особенно он отметил работу Вэнса и Рубио, высоко оценив их деятельность в нынешней администрации.
Очевидно, Джей Ди — вице-президент. Марко также среди главных претендентов. Они оба работают фантастически, оба очень, очень популярны
Кто может побороться за Белый дом в 2028 году
Несмотря на положительные отзывы о двух высокопоставленных чиновниках, Трамп не стал называть конкретного политика, которого хотел бы видеть своим преемником.
Но могут быть и сюрпризы. У нас есть очень способные люди
Таким образом, Трамп оставил открытым вопрос о том, кого именно поддержит на следующих президентских выборах.
Выборы президента США запланированы на ноябрь 2028 года, а Республиканской партии еще предстоит определить своего кандидата.
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