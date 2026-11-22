Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио среди возможных кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. При этом американский лидер не исключил, что в борьбе за Белый дом могут появиться и другие претенденты. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News, пишет УНН.

По словам президента, в Республиканской партии есть немало политиков, способных возглавить Соединенные Штаты.

Особенно он отметил работу Вэнса и Рубио, высоко оценив их деятельность в нынешней администрации.

Очевидно, Джей Ди — вице-президент. Марко также среди главных претендентов. Они оба работают фантастически, оба очень, очень популярны

Несмотря на положительные отзывы о двух высокопоставленных чиновниках, Трамп не стал называть конкретного политика, которого хотел бы видеть своим преемником.

Но могут быть и сюрпризы. У нас есть очень способные люди