В Украине официально появилась еще одна новая профессия - Минветеранов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  60979 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  62195 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  72866 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  98420 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100369 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136334 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157242 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153990 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153921 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122705 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

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Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

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Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений

Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений

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Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

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В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

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Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

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Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца

Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца

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ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому

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Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters

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Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  177304 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  218719 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  482338 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  399983 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  445997 просмотра

В Украине официально появилась еще одна новая профессия - Минветеранов

Министерство по делам ветеранов Украины ввело новую профессию "Специалист по поддержке ветеранов войны и демобилизованных лиц" для оказания профессиональной помощи и поддержки ветеранам и их семьям в переходе от военной к гражданской жизни.

Общество •   •  1131 просмотра
В Украине официально появилась еще одна новая профессия - Минветеранов

Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

684 человека остаются в Часовом Яру и 1260 в Красногоровке, несмотря на чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в прифронтовых городах Донецкой области.

Общество •   •  930 просмотра
Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей

Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности планирует вызвать представителей министерства иностранных дел для объяснения их приказа о приостановлении консульского обслуживания украинских мужчин за рубежом в связи с новым законом о мобилизации.

Общество •   •  1811 просмотра
Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений

Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

Украина получила 1,5 миллиарда евро второго транша финансирования от ЕС и ожидает скорой выплаты третьего транша в 1,89 миллиарда евро.

Экономика •   •  2159 просмотра
Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро

В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

Министерство обороны Украины подготовило инфографику, которая объясняет основные изменения, введенные новой редакцией закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая и коснется как военнослужащих, так и гражданского населения.

Общество •   •  2631 просмотра
В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич, которого подозревают в попытке завладения государственной землей вместе с министром Николаем Сольским, выехал из Украины 13 апреля и с тех пор не вернулся.

политика •   •  2911 просмотра
Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца

Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Алексея Тандыра.

Общество •   •  3977 просмотра
Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца

ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому

Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственными землями.

Криминал и ЧП •   •  4133 просмотра
ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому

Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters

Несмотря на западные санкции, доходы россии от продажи нефти и газа, по прогнозам, вырастут почти вдвое в годовом исчислении до 14 миллиардов долларов в апреле 2024 года благодаря росту цен.

Новости Мира •   •  4291 просмотра
Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters

Депутаты призвали международное сообщество активизировать усилия для освобождения украинских пленных

Верховная Рада приняла постановление, в котором призвала международное сообщество активизировать усилия по освобождению и возвращению в Украину всех захваченных и незаконно удерживаемых граждан Украины, особенно украинских журналистов.

политика •   •  6249 просмотра
Депутаты призвали международное сообщество активизировать усилия для освобождения украинских пленных