В Украине официально появилась еще одна новая профессия - Минветеранов

В Национальный классификатор профессий внесли сведения о профессиональном стандарте "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, пишет УНН.

Детали

Отмечается. что этот профессиональный стандарт разработан по инициативе Минветеранов с целью внедрения в Украине профессионального сопровождения ветеранов и ветеранок войны, членов их семей и семей погибших воинов - на пути перехода от военной службы к гражданской жизни.

Все потребности, возникающие у ветеранов и ветеранок в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни, должны находить профессиональную поддержку и помощь, которая может быть обеспечена именно таким специалистом по сопровождению. Прежде всего речь идет об индивидуальном профессиональном сопровождении, направленном на помощь нашим Защитникам и Защитницам в получении ими, в частности, реабилитационных, психологических, образовательных и других услуг, - сообщил заместитель министра по делам ветеранов Украины Максим Кушнир.

В частности, специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц будет предоставлять разъяснения относительно возможностей, прав, гарантий, льгот, получения публичных (электронных публичных), социальных, образовательных, реабилитационных, психологических и других услуг. Например, по вопросам оформления соответствующих документов и тому подобное.

Справочно

В Национальный классификатор Украины ДК 003:2010 "Классификатор профессий" профессия "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц" (код КП 2446.2) внесена в раздел "Профессионалы", группа "Профессионалы в области социальной защиты населения".

Напомним

В конце прошлого года в Украине стартовал пилотный проект по предоставлению услуг социальной поддержки военнослужащим и их семьям с привлечением неправительственных организаций для повышения эффективности и экспертного уровня услуг.