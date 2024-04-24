У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
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Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро
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ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому
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В Украине официально появилась еще одна новая профессия - Минветеранов
Министерство по делам ветеранов Украины ввело новую профессию "Специалист по поддержке ветеранов войны и демобилизованных лиц" для оказания профессиональной помощи и поддержки ветеранам и их семьям в переходе от военной к гражданской жизни.
Часов Яр покидают очень мало людей: в ОВА говорят, в городе до сих пор остается более 600 жителей
684 человека остаются в Часовом Яру и 1260 в Красногоровке, несмотря на чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в прифронтовых городах Донецкой области.
Приостановление консульских услуг для мужчин за рубежом: комитет Рады по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности планирует вызвать представителей министерства иностранных дел для объяснения их приказа о приостановлении консульского обслуживания украинских мужчин за рубежом в связи с новым законом о мобилизации.
Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС, ожидает быстрого выделения следующего транша в почти 1,9 млрд евро
Украина получила 1,5 миллиарда евро второго транша финансирования от ЕС и ожидает скорой выплаты третьего транша в 1,89 миллиарда евро.
В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации
Министерство обороны Украины подготовило инфографику, которая объясняет основные изменения, введенные новой редакцией закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая и коснется как военнослужащих, так и гражданского населения.
Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор
Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич, которого подозревают в попытке завладения государственной землей вместе с министром Николаем Сольским, выехал из Украины 13 апреля и с тех пор не вернулся.
Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца
Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Алексея Тандыра.
ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому
Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственными землями.
Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters
Несмотря на западные санкции, доходы россии от продажи нефти и газа, по прогнозам, вырастут почти вдвое в годовом исчислении до 14 миллиардов долларов в апреле 2024 года благодаря росту цен.
Депутаты призвали международное сообщество активизировать усилия для освобождения украинских пленных
Верховная Рада приняла постановление, в котором призвала международное сообщество активизировать усилия по освобождению и возвращению в Украину всех захваченных и незаконно удерживаемых граждан Украины, особенно украинских журналистов.