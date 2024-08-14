Мирные переговоры по войне в Судане открыты, однако с участием только одной стороны - СМИ
Киев • УНН
В Швейцарии стартовали переговоры по прекращению огня в Судане, но без представителей армии.
В Швейцарии начались переговоры между делегациями США и представителями региона, где расположен Судан. Цель: достичь прекращения огня, чтобы передать в страну значительно больше гуманитарной помощи для миллионов людей.
Пишет УНН со ссылкой на SWI swissinfo.
Детали
Мирные переговоры по Судану начались между делегациями США и региона. Представитель Соединённых Штатов Том Перриэлло сообщил через социальные сети, что открылось первое заседание с "международными и техническими партнёрами".
Однако лишь одна, из двух сторон конфликта, приняла приглашение США на переговоры. Также не представлена армия Судана.
По словам Перриэлло, в отсутствие армии, первоочередное внимание будет сосредоточено на технических вопросах, таких как то, как можно доставить больше гуманитарной помощи в страну.
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Общие надежды заключаются в том, чтобы доставить в страну значительно больше гуманитарной помощи для миллионов людей. Ключевой вопрос - как достичь реального прекращения огня в Судане.
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Справка
Судан сейчас переживает самый большой гуманитарный кризис в мире. В стране продолжается гражданская война, голод, наводнения. Международная организация по миграции (МОМ) прогнозирует, что в ближайшие месяцы в Судане могут погибнуть десятки тысяч людей, если не будет "немедленного и масштабного" международного реагирования.
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