Мирные переговоры по войне в Судане открыты, однако с участием только одной стороны - СМИ

В Швейцарии начались переговоры между делегациями США и представителями региона, где расположен Судан. Цель: достичь прекращения огня, чтобы передать в страну значительно больше гуманитарной помощи для миллионов людей.

Пишет УНН со ссылкой на SWI swissinfo.

Детали

Мирные переговоры по Судану начались между делегациями США и региона. Представитель Соединённых Штатов Том Перриэлло сообщил через социальные сети, что открылось первое заседание с "международными и техническими партнёрами".

Однако лишь одна, из двух сторон конфликта, приняла приглашение США на переговоры. Также не представлена армия Судана.

По словам Перриэлло, в отсутствие армии, первоочередное внимание будет сосредоточено на технических вопросах, таких как то, как можно доставить больше гуманитарной помощи в страну.

У Африканському союзі оголошено найвищий рівень тривоги через поширення Mpox

Общие надежды заключаются в том, чтобы доставить в страну значительно больше гуманитарной помощи для миллионов людей. Ключевой вопрос - как достичь реального прекращения огня в Судане.

Рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним - МЗС

Справка

Судан сейчас переживает самый большой гуманитарный кризис в мире. В стране продолжается гражданская война, голод, наводнения. Международная организация по миграции (МОМ) прогнозирует, что в ближайшие месяцы в Судане могут погибнуть десятки тысяч людей, если не будет "немедленного и масштабного" международного реагирования.

Поновлення бойових дій у Судані перешкоджає постачанню гуманітарної допомоги ООН