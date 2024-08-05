Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение переходного правительства Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной, заявив, что это является недальновидным и поспешным решением. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным и поспешным, учитывая, что Украина как жертва неспровоцированной полномасштабной вооруженной агрессии со стороны рф всячески пытается при поддержке мирового сообщества восстановить справедливость и уважение международного права, призванного защитить все страны мира, в частности африканские, от посягательств на их суверенитет, независимость и территориальную целостность - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма".

Также в ведомстве подчеркнули, что именно Украина в ХХ веке, будучи одним из основателей Организации Объединенных Наций, активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе и Республики Мали, в то время как рф, продолжая неспровоцированную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, разрушает архитектуру международной безопасности, нарушает цели и принципы Устава ООН, которые в частности гарантируют право стран Африки на свободное будущее.

"Обидно, что переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств относительно причастности Украины к указанному событию. Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия переходного правительства Республики Мали", - добавили в МИД.

Напомним

Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной из-за комментариев ГУР о боях на севере страны.