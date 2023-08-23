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Возобновление боевых действий в Судане препятствует поставке гуманитарной помощи ООН

Возобновление боевых действий в Судане препятствует поставке гуманитарной помощи ООН

Киев • УНН

 • 613631 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. ООН призвала прекратить возобновившиеся столкновения в Судане, чтобы обеспечить доставку помощи гражданским лицам, в том числе в Южном Дарфуре и Южном Кордофане. Об этом пишет Xinhua, передает УНН.

Цитата 

«Мы глубоко обеспокоены последствиями возобновления боевых действий в нескольких частях страны», — заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA). «Мы призываем стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия и разрешить доставку жизненно необходимой помощи нуждающимся гражданским лицам».

Детали 

Международная организация по миграции сообщила о по меньшей мере 60 погибших и 250 раненых в Ньяле, столице штата Южный Дарфур. Около 50 000 человек покинули свои дома, а военные действия заблокировали грузовики с гуманитарной помощью.

Примерно неделю назад вспыхнули бои между вооруженными силами Судана и военизированными Силами быстрой поддержки в западной части страны.

По словам гуманитарной группы Nyala Emergency Room Initiative, город переживает «катастрофические гуманитарные условия, которые превосходят все ожидания».

OCHA сообщило, что в столице штата Южный Кордофан, Кадугле, гуманитарные партнеры сообщили, что запасы продовольствия были почти полностью исчерпаны, и что боевые действия вынудили около 6700 человек покинуть свои дома в других районах.

OCHA сообщило, что было получено лишь чуть более четверти нынешнего Плана гуманитарной помощи Судану стоимостью 2,6 миллиарда долларов США. 

Напомним

В середине августа ООН сообщало, что вооруженный конфликт в Судане более миллиона граждан бежали в соседние страны, а те, кто остались, умирают из-за отсутствия медицинской помощи и пищи.

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