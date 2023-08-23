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Поновлення бойових дій у Судані перешкоджає постачанню гуманітарної допомоги ООН

Поновлення бойових дій у Судані перешкоджає постачанню гуманітарної допомоги ООН

Київ • УНН

 • 613634 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. ООН закликала припинити поновлені зіткнення в Судані, щоб забезпечити доставку допомоги цивільним особам, у тому числі в Південному Дарфурі та Південному Кордофані. Про це пише Xinhua, передає УНН.

Цитата 

«Ми глибоко стурбовані наслідками відновлення бойових дій у кількох частинах країни», — заявили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (OCHA). «Ми закликаємо сторони конфлікту в Судані припинити бойові дії та дозволити доставку життєво необхідної допомоги нужденним цивільним особам».

Деталі 

Міжнародна організація з міграції повідомила про щонайменше 60 загиблих і 250 поранених у Ньялі, столиці штату Південний Дарфур. Близько 50 000 людей залишили свої домівки, а військові дії заблокували вантажівки з гуманітарною допомогою.

Приблизно тиждень тому спалахнули бої між збройними силами Судану та воєнізованими Силами швидкої підтримки в західній частині країни.

За словами гуманітарної групи Nyala Emergency Room Initiative, місто переживає «катастрофічні гуманітарні умови, які перевершують усі очікування».

OCHA повідомило, що в столиці штату Південний Кордофан, Кадуглі, гуманітарні партнери повідомили, що запаси продовольства були майже повністю вичерпані, і що бойові дії вимусили близько 6700 людей залишити свої будинки в інших районах.

OCHA повідомило, що було отримано лише трохи більше чверті цьогорічного Плану гуманітарної допомоги Судану вартістю 2,6 мільярда доларів США. 

Нагадаємо

У середині серпня ООН повідомляло, що збройний конфлікт в Судані понад мільйон громадян втекли в сусідні країни, а ті, хто залишились, помирають через відсутність медичної допомоги та їжі.

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