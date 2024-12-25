Уместна ли радость на праздники во время войны? Ответ Минздрава
Киев • УНН
Центр общественного здоровья МОЗ Украины объяснил, как справиться с эмоциональными переживаниями во время празднования в условиях войны. Предоставлены практические советы и контакты горячих линий психологической поддержки.
Рождество у всех нас ассоциируется с радостью, теплом и семейным уютом. Однако во время войны для многих этот праздник может принести эмоциональное истощение, чувство одиночества или тревоги.
О том как справиться со сложными переживаниями и найти опору для себя и близких поделился Центр общественного здоровья МОЗ Украины в рамках программы ментального здоровья «Ты как?», пишет УНН.
Почему на праздники бывает трудно
Праздники усиливают эмоции. Вы можете особенно остро чувствовать грусть из-за потери близких; вину за то, что имеете возможность праздновать; тревогу за тех, кто сейчас в опасности.
Как справиться с одиночеством
Одиночество может вызвать желание замкнуться, а это лишь усилит ощущение изолированности. Чтобы вырваться из эмоциональной ловушки, установите связь с людьми. Для этого следуйте таким советам:
Станьте частью сообщества - присоединитесь к волонтерским инициативам;
Проведите время со знакомыми, соседями, близкими, даже короткая беседа - это возможность почувствовать себя нужным и услышанным как вам, так и людям, с которыми вы общаетесь;
Ищите поддержки через горячие линии или сообщества в социальных сетях.
Можно ли праздновать, когда родные на войне?
Празднование в сложные времена может казаться неуместным. Однако радость не является проявлением равнодушия. Это способ поддержать себя и других, сохранить эмоциональную устойчивость и энергию для преодоления трудностей.
Радость помогает:
- укреплять связи с близкими;
- давать детям ощущение безопасности и теплые воспоминания;
- продолжать традиции или создавать новые.
Если праздновать не хочется
Праздники - это не обязанность. Если не хотите участвовать в шумных вечеринках или встречах - не делайте этого. Проведите время так, как нравится вам: на прогулке, в тишине, за интересным сериалом или книгой.
Заботьтесь о собственных потребностях и избегайте лишнего стресса.
Как работать с переживаниями
Позвольте себе чувствовать: если хочется грустить или плакать - это нормально. Признайте свои эмоции и выпустите их - это помогает освободиться от напряжения. Позвольте себе грустить, вспомните тех, кого не хватает рядом, и поплачьте, если это приносит облегчение.
Почтите память близких: вспомните их в теплых разговорах.
Найдите способ выразить эмоции: рисование, ведение дневника или другое творчество могут стать способом осмыслить свои переживания.
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Делайте добро: волонтерство или помощь другим могут стать способом справиться с чувством вины и почувствовать свою значимость.
Общайтесь с близкими: это даст вам ощущение поддержки. В то же время - это возможность поддержать тех, кто в этом нуждается.
Обратитесь за поддержкой: если вам сложно справиться самостоятельно, обратитесь к специалисту по психическому здоровью.
Как справиться с тревогой
Планируйте приятные занятия, которые помогают почувствовать радость и уменьшают стресс. Ожидание приятного события может приносить даже большую радость, чем само событие.
Делайте то, что вам нравится: читайте, рисуйте, убирайте, занимайтесь спортом.
Избегайте неприятных дел, которые вызывают тревогу или усталость.
Успокоиться помогут прогулки, медитация, дыхательные упражнения или разговоры с близкими, а также советы из аптечки самопомощи «Ты как».
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- Если вам нужна поддержка, обращайтесь на горячие линии:
- Линия Национальной психологической ассоциации: 0 (800) 10 01 02
- Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine: 73 33
- Линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции (МОМ): 0 (800) 21 14 44
- Горячая линия для жен и матерей военнослужащих ОО «Общественное движение „Женская сила Украины“: 0 (800) 33 27 20
- Линия поддержки для мужчин: 2345
- Линия поддержки от Veteran Hub для воинов, их близких и любимых: 0 (673) 48 28 68
Напомним,
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