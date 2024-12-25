Уместна ли радость на праздники во время войны? Ответ Минздрава

Рождество у всех нас ассоциируется с радостью, теплом и семейным уютом. Однако во время войны для многих этот праздник может принести эмоциональное истощение, чувство одиночества или тревоги.

О том как справиться со сложными переживаниями и найти опору для себя и близких поделился Центр общественного здоровья МОЗ Украины в рамках программы ментального здоровья «Ты как?», пишет УНН.

Почему на праздники бывает трудно

Праздники усиливают эмоции. Вы можете особенно остро чувствовать грусть из-за потери близких; вину за то, что имеете возможность праздновать; тревогу за тех, кто сейчас в опасности.

Как справиться с одиночеством

Одиночество может вызвать желание замкнуться, а это лишь усилит ощущение изолированности. Чтобы вырваться из эмоциональной ловушки, установите связь с людьми. Для этого следуйте таким советам:

Станьте частью сообщества - присоединитесь к волонтерским инициативам;

Проведите время со знакомыми, соседями, близкими, даже короткая беседа - это возможность почувствовать себя нужным и услышанным как вам, так и людям, с которыми вы общаетесь;

Ищите поддержки через горячие линии или сообщества в социальных сетях.

Можно ли праздновать, когда родные на войне?

Празднование в сложные времена может казаться неуместным. Однако радость не является проявлением равнодушия. Это способ поддержать себя и других, сохранить эмоциональную устойчивость и энергию для преодоления трудностей.

Радость помогает:

- укреплять связи с близкими;

- давать детям ощущение безопасности и теплые воспоминания;

- продолжать традиции или создавать новые.

Если праздновать не хочется

Праздники - это не обязанность. Если не хотите участвовать в шумных вечеринках или встречах - не делайте этого. Проведите время так, как нравится вам: на прогулке, в тишине, за интересным сериалом или книгой.

Заботьтесь о собственных потребностях и избегайте лишнего стресса.

Как работать с переживаниями

Позвольте себе чувствовать: если хочется грустить или плакать - это нормально. Признайте свои эмоции и выпустите их - это помогает освободиться от напряжения. Позвольте себе грустить, вспомните тех, кого не хватает рядом, и поплачьте, если это приносит облегчение.

Почтите память близких: вспомните их в теплых разговорах.

Найдите способ выразить эмоции: рисование, ведение дневника или другое творчество могут стать способом осмыслить свои переживания.

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Делайте добро: волонтерство или помощь другим могут стать способом справиться с чувством вины и почувствовать свою значимость.

Общайтесь с близкими: это даст вам ощущение поддержки. В то же время - это возможность поддержать тех, кто в этом нуждается.

Обратитесь за поддержкой: если вам сложно справиться самостоятельно, обратитесь к специалисту по психическому здоровью.

Как справиться с тревогой

Планируйте приятные занятия, которые помогают почувствовать радость и уменьшают стресс. Ожидание приятного события может приносить даже большую радость, чем само событие.

Делайте то, что вам нравится: читайте, рисуйте, убирайте, занимайтесь спортом.

Избегайте неприятных дел, которые вызывают тревогу или усталость.

Успокоиться помогут прогулки, медитация, дыхательные упражнения или разговоры с близкими, а также советы из аптечки самопомощи «Ты как».

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- Если вам нужна поддержка, обращайтесь на горячие линии:

- Линия Национальной психологической ассоциации: 0 (800) 10 01 02

- Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine: 73 33

- Линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции (МОМ): 0 (800) 21 14 44

- Горячая линия для жен и матерей военнослужащих ОО «Общественное движение „Женская сила Украины“: 0 (800) 33 27 20

- Линия поддержки для мужчин: 2345

- Линия поддержки от Veteran Hub для воинов, их близких и любимых: 0 (673) 48 28 68

Напомним,

Эксперт объяснила причины праздничного стресса и поделилась 5 советами для сохранения внутренней гармонии. Психолог советует не гнаться за идеальностью и создать собственный сценарий праздника.