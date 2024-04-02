Количество мошенничеств с платежными картами в 2023 году выросло: самые распространенные аферы

В 2023 году количество незаконных действий с платежными картами, которые привели к убыткам, увеличилось на 73% чем в 2022 году и составило 272 тысячи операций, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

В течение прошлого года сумма убытков от незаконных действий с платежными картами для провайдеров платежных услуг, торговцев и клиентов составила почти 833 миллиона гривен, что на 73% больше, чем в 2022 году. Средняя сумма одной незаконной операции составила 3 065 гривен, что на 39% превышает показатель 2022 года (2 200 гривен).

В прошлом году больше всего случаев мошенничества с платежными картами произошло через сеть Интернет - 83% от общего количества. Лишь 17% случаев было связано с физическими устройствами, такими как банкоматы и устройства самообслуживания.

Средняя сумма одной незаконной операции в Интернете выросла на 31% в 2023 году и составила 3 150 гривен (в 2022 году - 2 408 гривен). Большинство мошеннических случаев были вызваны разглашением личных данных клиентами: 80% всех убытков в 2023 году были из-за социальной инженерии (по сравнению с 53% в 2022 году).

Самые популярные схемы мошенников:

фейковые сообщения о помощи от государства или социальных фондов, чтобы выманить личные данные клиентов;

изготовление дубликата SIM-карты, финансового номера телефона клиента, чтобы выманивать коды доступа к приложениям мобильных операторов связи;

звонки от лиц, которые выдают себя за работников службы безопасности банка, или других учреждений, чтобы получить реквизиты платежной карты;

распространение сообщений в мессенджерах, социальных сетях о возможности получения дополнительной прибыли за выполнение определенных задач в интернете.

Напомним

Мошенники создают фейковые ссылки под видом финансовой помощи от международных доноров, таких как МОМ в Украине, побуждая людей вводить личные и платежные данные, что является мошеннической практикой.