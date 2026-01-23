Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщает о нарушении трудовых прав педагогов, которых принуждают дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости. Руководство учебных заведений также отказывается объявлять дистанционную работу, заставляя учителей работать в холодных помещениях.
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщила о многочисленных обращениях о нарушении трудовых прав педработников, которых местные власти и руководство учреждений образования привлекают к работе в укрытиях и пунктах несокрушимости, а также принуждают идти в отпуска или соглашаться на простой. Об этом она сообщила в Facebook, пишет УНН.
По словам Лещик, есть случаи, когда руководители отказываются объявлять дистанционную работу и заставляют педагогов находиться в учреждениях образования при низкой температуре в помещениях. В то же время власти этих городов публично призывают людей выезжать, вводить гибкие графики и, по возможности, переводить работников на дистанционную форму работы.
Хочу заметить, что основное место работы педагога – это учреждение образования. Педагоги имеют свое рабочее время, включающее как педагогическую нагрузку, так и другую методическую или организационную деятельность. Во время каникул продолжительность рабочего времени остается такой же, как и во время образовательного процесса. Заменять труд по основному месту работы дежурством или добавлять к нему работу в укрытии или пункте несокрушимости – неправомерно
Лещик пояснила, что государство предусмотрело четкие правовые механизмы для привлечения работников к другой работе во время военного положения. В частности, статья 3 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" позволяет перевод работника на работу, не предусмотренную трудовым договором, без его согласия только для ликвидации последствий боевых действий или для предотвращения угроз жизни и здоровью людей, при этом оплата труда должна быть не ниже средней заработной платы по предыдущей работе.
Уведомление работника об изменении существенных условий труда и условий оплаты осуществляется до введения таких условий, то есть сейчас нет требования предупреждать за два месяца.
В то же время Лещик отмечает, что поступают многочисленные жалобы педагогов на нарушение их прав. По их словам, руководители школ и органов образования направляют работников:
- для организации работы в ночное время в пункты несокрушимости;
- дежурить по графику работы пункта;
- выходить на дежурство без пребывания в учреждении образования в течение полного рабочего дня;
- использовать часть отпуска или устанавливать простои во время январских каникул.
