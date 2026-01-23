$43.170.01
15:12
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщает о нарушении трудовых прав педагогов, которых принуждают дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости. Руководство учебных заведений также отказывается объявлять дистанционную работу, заставляя учителей работать в холодных помещениях.

Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщила о многочисленных обращениях о нарушении трудовых прав педработников, которых местные власти и руководство учреждений образования привлекают к работе в укрытиях и пунктах несокрушимости, а также принуждают идти в отпуска или соглашаться на простой. Об этом она сообщила в Facebook, пишет УНН.

Детали

По словам Лещик, есть случаи, когда руководители отказываются объявлять дистанционную работу и заставляют педагогов находиться в учреждениях образования при низкой температуре в помещениях. В то же время власти этих городов публично призывают людей выезжать, вводить гибкие графики и, по возможности, переводить работников на дистанционную форму работы.

Хочу заметить, что основное место работы педагога – это учреждение образования. Педагоги имеют свое рабочее время, включающее как педагогическую нагрузку, так и другую методическую или организационную деятельность. Во время каникул продолжительность рабочего времени остается такой же, как и во время образовательного процесса. Заменять труд по основному месту работы дежурством или добавлять к нему работу в укрытии или пункте несокрушимости – неправомерно

- написала она.

Лещик пояснила, что государство предусмотрело четкие правовые механизмы для привлечения работников к другой работе во время военного положения. В частности, статья 3 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" позволяет перевод работника на работу, не предусмотренную трудовым договором, без его согласия только для ликвидации последствий боевых действий или для предотвращения угроз жизни и здоровью людей, при этом оплата труда должна быть не ниже средней заработной платы по предыдущей работе.

Уведомление работника об изменении существенных условий труда и условий оплаты осуществляется до введения таких условий, то есть сейчас нет требования предупреждать за два месяца.

В то же время Лещик отмечает, что поступают многочисленные жалобы педагогов на нарушение их прав. По их словам, руководители школ и органов образования направляют работников:

  • для организации работы в ночное время в пункты несокрушимости;
    • дежурить по графику работы пункта;
      • выходить на дежурство без пребывания в учреждении образования в течение полного рабочего дня;
        • использовать часть отпуска или устанавливать простои во время январских каникул.

          Зарплаты и доплаты учителям в 2026 году: в Раде заявили, что рассмотрят вопрос22.01.26, 15:37 • 14638 просмотров

          Ольга Розгон

          ОбществоОбразование
          Военное положение
          Война в Украине
          Отключение света
          Блэкаут
          Электроэнергия
          Украина