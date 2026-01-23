Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка

$43.170.01
15:12 • 7664 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 9692 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 11639 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 19077 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 42499 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 20309 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 23369 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 31987 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 69752 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34695 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
Популярнi новини
Генпрокурор Кравченко: 214 кримінальних проваджень відкрито після перевірок інтернатів та дитячих будинків, врятовано 94 дитиниVideo23 січня, 08:40 • 5110 перегляди
Коригувала удари по Києву та шпигувала за Силами оборони: СБУ затримала агентку спеслужб рфPhoto23 січня, 08:47 • 7538 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста23 січня, 09:20 • 40956 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 16686 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 16352 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Освітня омбудсменка Надія Лещик повідомляє про порушення трудових прав педагогів, яких примушують чергувати в укриттях та пунктах незламності. Керівництво закладів освіти також відмовляється оголошувати дистанційну роботу, змушуючи вчителів працювати в холодних приміщеннях.

Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка

Освітня омбудсменка Надія Лещик повідомила про численні звернення про порушення трудових прав педпрацівників, яких місцева влада і керівництво закладів освіти залучають до роботи в укриттях і пунктах незламності, а також примушують іти у відпустки або погоджуватися на простій. Про це вона повідомила у Facebook, пише УНН.

Деталі

За словами Лещик, є випадки, коли керівники відмовляються оголошувати дистанційну роботу і змушують освітян перебувати в закладах освіти за низької температури в приміщеннях. Водночас влада цих міст публічно закликає людей виїжджати, запроваджувати гнучкі графіки та, за можливості, переводити працівників на дистанційну форму роботи.

Хочу зауважити, що основне місце роботи педагога - це заклад освіти. Педагоги мають свій робочий час, що включає як педагогічне навантаження, так і іншу методичну чи організаційну діяльність. Під час канікул тривалість робочого часу залишається такою самою, як і під час освітнього процесу. Замінювати працю за основним місцем роботи чергуванням або додавати до неї роботу в укритті чи пункті незламності - неправомірно

- написала вона.

Лещик пояснила, що держава передбачила чіткі правові механізми для залучення працівників до іншої роботи під час воєнного стану. Зокрема, стаття 3 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" дозволяє переведення працівника на роботу, не передбачену трудовим договором, без його згоди тільки для ліквідації наслідків бойових дій або для відвернення загроз життю та здоров’ю людей, при цьому оплата праці має бути не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

Повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та умов оплати здійснюється до запровадження таких умов, тобто зараз немає вимоги попереджати за два місяці.

Водночас Лещик зазначає, що надходять численні скарги педагогів на порушення їхніх прав. За їхніми словами, керівники шкіл та органів освіти направляють працівників:

  • для організації роботи у нічний період до пунктів незламності;
    • чергувати за графіком роботи пункту;
      • виходити на чергування без перебування у закладі освіти протягом повного робочого дня;
        • використовувати частину відпустки або встановлювати простої під час січневих канікул.

          Зарплати та доплати вчителям в 2026 році: у Раді заявили, що розглянуть питання22.01.26, 15:37 • 14634 перегляди

          Ольга Розгон

          СуспільствоОсвіта
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Відключення світла
          Блекаут 
          Електроенергія
          Україна