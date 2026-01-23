Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка

Освітня омбудсменка Надія Лещик повідомила про численні звернення про порушення трудових прав педпрацівників, яких місцева влада і керівництво закладів освіти залучають до роботи в укриттях і пунктах незламності, а також примушують іти у відпустки або погоджуватися на простій. Про це вона повідомила у Facebook, пише УНН.

Деталі

За словами Лещик, є випадки, коли керівники відмовляються оголошувати дистанційну роботу і змушують освітян перебувати в закладах освіти за низької температури в приміщеннях. Водночас влада цих міст публічно закликає людей виїжджати, запроваджувати гнучкі графіки та, за можливості, переводити працівників на дистанційну форму роботи.

Хочу зауважити, що основне місце роботи педагога - це заклад освіти. Педагоги мають свій робочий час, що включає як педагогічне навантаження, так і іншу методичну чи організаційну діяльність. Під час канікул тривалість робочого часу залишається такою самою, як і під час освітнього процесу. Замінювати працю за основним місцем роботи чергуванням або додавати до неї роботу в укритті чи пункті незламності - неправомірно - написала вона.

Лещик пояснила, що держава передбачила чіткі правові механізми для залучення працівників до іншої роботи під час воєнного стану. Зокрема, стаття 3 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" дозволяє переведення працівника на роботу, не передбачену трудовим договором, без його згоди тільки для ліквідації наслідків бойових дій або для відвернення загроз життю та здоров’ю людей, при цьому оплата праці має бути не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

Повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та умов оплати здійснюється до запровадження таких умов, тобто зараз немає вимоги попереджати за два місяці.

Водночас Лещик зазначає, що надходять численні скарги педагогів на порушення їхніх прав. За їхніми словами, керівники шкіл та органів освіти направляють працівників:

для організації роботи у нічний період до пунктів незламності;

чергувати за графіком роботи пункту;

виходити на чергування без перебування у закладі освіти протягом повного робочого дня;

використовувати частину відпустки або встановлювати простої під час січневих канікул.

Зарплати та доплати вчителям в 2026 році: у Раді заявили, що розглянуть питання