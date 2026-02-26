Нічна атака на Харків: щонайменше 14 поранених
Київ • УНН
Внаслідок нічної комбінованої атаки на Харків та передмістя постраждали щонайменше 14 людей. Зруйновано приватні житлові будинки в Салтівському та Слобідському районах, є влучання в багатоповерхівку.
Внаслідок нічної комбінованої атаки ворога на Харків та с. Рай-Оленівка постраждали щонайменше 14 людей. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, серед постраждалих 7-річний хлопчик. Всім надається висококваліфікована меддопомога.
У свою чергу міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що у Салтівськоу районі міста ворожим ударом зруйновано приватний житловий будинок.
На місці пожежа та завали. ... Ще один приватний будинок повністю зруйновано у Слобідському районі. Одна людина там постраждала, під завалами можуть знаходитися ще люди
Крім того, він вказав, що є інформація про пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі Харкова.
Нагадаємо
Ворог у ніч на четвер, 26 лютого, зазнав комбінованої атаки з повітря на Харків.
У Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрона на оптоволокні25.02.26, 22:52 • 4460 переглядiв