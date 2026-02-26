Нічна атака на Харків: щонайменше 14 поранених

Внаслідок нічної комбінованої атаки ворога на Харків та с. Рай-Оленівка постраждали щонайменше 14 людей. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, серед постраждалих 7-річний хлопчик. Всім надається висококваліфікована меддопомога.

У свою чергу міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що у Салтівськоу районі міста ворожим ударом зруйновано приватний житловий будинок.

На місці пожежа та завали. ... Ще один приватний будинок повністю зруйновано у Слобідському районі. Одна людина там постраждала, під завалами можуть знаходитися ще люди - констатував Терехов.

Крім того, він вказав, що є інформація про пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі Харкова.

Нагадаємо

Ворог у ніч на четвер, 26 лютого, зазнав комбінованої атаки з повітря на Харків.

