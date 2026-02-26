Нічна атака на Харків: щонайменше 14 поранених

$43.260.03
25 лютого, 19:42 • 10310 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 18228 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 18666 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 17614 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 16372 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 14896 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 28062 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18460 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17757 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 35022 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Переговори щодо війни в Україні виявилися складнішими, ніж очікували у США - Венс25 лютого, 18:05 • 5904 перегляди
Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО25 лютого, 18:56 • 13402 перегляди
Орбан посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів і блокує допомогу ЄС Києву25 лютого, 21:05 • 5724 перегляди
Частка нафтогазових доходів рф у бюджеті знизиться до менш ніж 20% у 2026 році - СЗР25 лютого, 21:27 • 5942 перегляди
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph00:27 • 5472 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 28062 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 35022 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 55971 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 65466 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 83553 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Рустем Умєров
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Іспанія
Німеччина
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 24176 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 27958 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 31094 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 33868 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 41969 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Ту-95

Нічна атака на Харків: щонайменше 14 поранених

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Внаслідок нічної комбінованої атаки на Харків та передмістя постраждали щонайменше 14 людей. Зруйновано приватні житлові будинки в Салтівському та Слобідському районах, є влучання в багатоповерхівку.

Нічна атака на Харків: щонайменше 14 поранених

Внаслідок нічної комбінованої атаки ворога на Харків та с. Рай-Оленівка постраждали щонайменше 14 людей. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, серед постраждалих 7-річний хлопчик. Всім надається висококваліфікована меддопомога.

У свою чергу міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що у Салтівськоу районі міста ворожим ударом зруйновано приватний житловий будинок.

На місці пожежа та завали. ... Ще один приватний будинок повністю зруйновано у Слобідському районі. Одна людина там постраждала, під завалами можуть знаходитися ще люди

- констатував Терехов.

Крім того, він вказав, що є інформація про пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі Харкова.

Нагадаємо

Ворог у ніч на четвер, 26 лютого, зазнав комбінованої атаки з повітря на Харків.

У Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрона на оптоволокні25.02.26, 22:52 • 4460 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Олег Синєгубов