Ночная атака на Харьков: не менее 14 раненых
Киев • УНН
В результате ночной комбинированной атаки на Харьков и пригород пострадали не менее 14 человек. Разрушены частные жилые дома в Салтовском и Слободском районах, есть попадание в многоэтажку.
В результате ночной комбинированной атаки врага на Харьков и с. Рай-Еленовка пострадали по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По его словам, среди пострадавших 7-летний мальчик. Всем оказывается высококвалифицированная медпомощь.
В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что в Салтовском районе города вражеским ударом разрушен частный жилой дом.
На месте пожар и завалы. ... Еще один частный дом полностью разрушен в Слободском районе. Один человек там пострадал, под завалами могут находиться еще люди
Кроме того, он указал, что есть информация о прямом попадании по жилой многоэтажке в Шевченковском районе Харькова.
Напомним
Враг в ночь на четверг, 26 февраля, совершил комбинированную атаку с воздуха на Харьков.
