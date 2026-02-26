$43.260.03
25 февраля, 19:42 • 10786 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 19288 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 19258 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 18125 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 16731 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 15085 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 28517 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18505 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17796 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 35360 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Ночная атака на Харьков: не менее 14 раненых

Киев • УНН

 • 728 просмотра

В результате ночной комбинированной атаки на Харьков и пригород пострадали не менее 14 человек. Разрушены частные жилые дома в Салтовском и Слободском районах, есть попадание в многоэтажку.

Ночная атака на Харьков: не менее 14 раненых

В результате ночной комбинированной атаки врага на Харьков и с. Рай-Еленовка пострадали по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, среди пострадавших 7-летний мальчик. Всем оказывается высококвалифицированная медпомощь.

В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что в Салтовском районе города вражеским ударом разрушен частный жилой дом.

На месте пожар и завалы. ... Еще один частный дом полностью разрушен в Слободском районе. Один человек там пострадал, под завалами могут находиться еще люди

- констатировал Терехов.

Кроме того, он указал, что есть информация о прямом попадании по жилой многоэтажке в Шевченковском районе Харькова.

Напомним

Враг в ночь на четверг, 26 февраля, совершил комбинированную атаку с воздуха на Харьков.

В Харькове впервые зафиксировано применение FPV-дрона на оптоволокне25.02.26, 22:52 • 4644 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Олег Синегубов