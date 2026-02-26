Ночная атака на Харьков: не менее 14 раненых

В результате ночной комбинированной атаки врага на Харьков и с. Рай-Еленовка пострадали по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

По его словам, среди пострадавших 7-летний мальчик. Всем оказывается высококвалифицированная медпомощь.

В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что в Салтовском районе города вражеским ударом разрушен частный жилой дом.

На месте пожар и завалы. ... Еще один частный дом полностью разрушен в Слободском районе. Один человек там пострадал, под завалами могут находиться еще люди