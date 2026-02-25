В Харькове впервые зафиксировано применение FPV-дрона на оптоволокне
Киев • УНН
25 февраля российские военные применили FPV-дрон на оптоволокне в Киевском районе Харькова, что является первым таким случаем. Дрон попал в дерево, начато уголовное производство.
В Харькове впервые зафиксировано применение FPV-дрона на оптоволокне, начато уголовное производство, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
Детали
По данным следствия, 25 февраля около 15:00 военнослужащие вооруженных сил рф, нарушая законы и обычаи войны, применили FPV-дрон 13 дюймов на оптоволокне по территории Киевского района г. Харькова.
Дрон попал в дерево.
Указанный факт является первым зафиксированным случаем применения FPV-дрона на оптоволокне по Харькову с начала полномасштабного вторжения рф.
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
