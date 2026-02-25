У Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрона на оптоволокні

$43.260.03
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
18:38 • 7334 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 11396 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 11434 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 12474 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 13097 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 23421 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 17778 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17218 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 31254 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною
Загибель чоловіка у Дніпрі і затримання підозрюваних з ТЦК - озвучені нові деталі
Орбан оголосив розгортання військових біля електростанцій через зупинку постачання нафти
Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 23421 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 31254 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 52866 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 62552 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Женева
Іспанія
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
Дипломатка

У Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрона на оптоволокні

Київ • УНН

 • 60 перегляди

25 лютого російські військові застосували FPV-дрон на оптоволокні у Київському районі Харкова, що є першим таким випадком. Дрон влучив у дерево, розпочато кримінальне провадження.

У Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрона на оптоволокні

У Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрона на оптоволокні,  розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Деталі

За даними слідства, 25 лютого близько 15:00 військовослужбовці збройних сил рф, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району м. Харкова.

Дрон влучив у дерево. 

Зазначений факт є першим зафіксованим випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення рф.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

рф масово переходить на дрони на оптоволокні: Буданов пояснив, чому це проблема31.12.24, 16:00 • 21059 переглядiв

Антоніна Туманова

Техніка
Війна в Україні
Харків