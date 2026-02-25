У Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрона на оптоволокні
Київ • УНН
25 лютого російські військові застосували FPV-дрон на оптоволокні у Київському районі Харкова, що є першим таким випадком. Дрон влучив у дерево, розпочато кримінальне провадження.
У Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрона на оптоволокні, розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на прокуратуру Харківської області.
Деталі
За даними слідства, 25 лютого близько 15:00 військовослужбовці збройних сил рф, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району м. Харкова.
Дрон влучив у дерево.
Зазначений факт є першим зафіксованим випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення рф.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
