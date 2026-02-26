Харків зазнав комбінованої атаки з повітря: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру
Київ • УНН
Вночі 26 лютого Харків був атакований дронами та ракетами. Влучання у Київському та Шевченківському районах пошкодили будинки та інфраструктуру.
Ворог у ніч на четвер, 26 лютого, зазнав комбінованої атаки з повітря на Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, "на місто летять дрони і ракети".
Перші два вибухи пролунали у Шевченківському та Київському районах
Згодом він уточнив, що внаслідок влучань двох балістичних ракет та групи БпЛА типу "шахед" по Київському та Шевченківському районах міста пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвані дроти контактних мереж, перебито газопровід.
У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ворожого удару в Шевченківському районі Харкова пошкоджено скління вікон у приватному будинку. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Нагадаємо
Вранці 23 лютого Харків зазнав обстрілів у Холодногірському та Основ'янському районах. Постраждали 55-річний чоловік та 70-річна жінка.
