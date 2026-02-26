Харків зазнав комбінованої атаки з повітря: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

$43.260.03
25 лютого, 19:42 • 8770 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 16198 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 17602 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 16664 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 15778 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 14632 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 27299 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18334 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17656 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 34371 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Популярнi новини
САП та НАБУ викрили нову схему заволодіння державними коштами в Мін'юсті 25 лютого, 18:00 • 7030 перегляди
Переговори щодо війни в Україні виявилися складнішими, ніж очікували у США - Венс25 лютого, 18:05 • 4870 перегляди
Україна вийшла з низки угод СНД, включаючи об'єднану систему ППО25 лютого, 18:56 • 12562 перегляди
Орбан посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів і блокує допомогу ЄС Києву21:05 • 4458 перегляди
Частка нафтогазових доходів рф у бюджеті знизиться до менш ніж 20% у 2026 році - СЗР21:27 • 4510 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 13:55 • 27297 перегляди
25 лютого, 12:01 • 34369 перегляди
25 лютого, 12:01 • 34369 перегляди
24 лютого, 12:55 • 55495 перегляди
24 лютого, 09:05 • 65024 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 83063 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Рустем Умєров
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Женева
Словаччина
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 23998 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 27763 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 30824 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 33691 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 41787 перегляди
Харків зазнав комбінованої атаки з повітря: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Вночі 26 лютого Харків був атакований дронами та ракетами. Влучання у Київському та Шевченківському районах пошкодили будинки та інфраструктуру.

Харків зазнав комбінованої атаки з повітря: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Ворог у ніч на четвер, 26 лютого, зазнав комбінованої атаки з повітря на Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, "на місто летять дрони і ракети".

Перші два вибухи пролунали у Шевченківському та Київському районах

- розповів Терехов.

Згодом він уточнив, що внаслідок влучань двох балістичних ракет та групи БпЛА типу "шахед" по Київському та Шевченківському районах міста пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвані дроти контактних мереж, перебито газопровід.

У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ворожого удару в Шевченківському районі Харкова пошкоджено скління вікон у приватному будинку. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо

Вранці 23 лютого Харків зазнав обстрілів у Холодногірському та Основ'янському районах. Постраждали 55-річний чоловік та 70-річна жінка.

У Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрона на оптоволокні25.02.26, 22:52 • 4124 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов