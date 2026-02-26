Харьков подвергся комбинированной атаке с воздуха: повреждены жилые дома и инфраструктура
Киев • УНН
Ночью 26 февраля Харьков был атакован дронами и ракетами. Попадания в Киевском и Шевченковском районах повредили дома и инфраструктуру.
В ночь на четверг, 26 февраля, враг совершил комбинированную атаку с воздуха на Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, "на город летят дроны и ракеты".
Первые два взрыва прогремели в Шевченковском и Киевском районах
Впоследствии он уточнил, что в результате попаданий двух баллистических ракет и группы БПЛА типа "шахед" по Киевскому и Шевченковскому районам города повреждены многоквартирные жилые дома, частный сектор, оборваны провода контактных сетей, перебит газопровод.
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате вражеского удара в Шевченковском районе Харькова повреждено остекление окон в частном доме. Информация о пострадавших пока не поступала.
Напомним
Утром 23 февраля Харьков подвергся обстрелам в Холодногорском и Основянском районах. Пострадали 55-летний мужчина и 70-летняя женщина.
