Харьков подвергся комбинированной атаке с воздуха: повреждены жилые дома и инфраструктура

$43.260.03
50.970.04
ukenru
25 февраля, 19:42 • 9242 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 16748 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 17864 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 16897 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 15920 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 14688 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 27480 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18359 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17670 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 34517 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.2м/с
82%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
САП и НАБУ разоблачили новую схему завладения государственными средствами в Минюсте25 февраля, 18:00 • 7210 просмотра
Переговоры по войне в Украине оказались сложнее, чем ожидали в США - Вэнс25 февраля, 18:05 • 5060 просмотра
Украина вышла из ряда соглашений СНГ, включая объединенную систему ПВО25 февраля, 18:56 • 12693 просмотра
Орбан усилил антиукраинскую риторику накануне выборов и блокирует помощь ЕС Киеву21:05 • 4676 просмотра
Доля нефтегазовых доходов РФ в бюджете снизится до менее чем 20% в 2026 году - СВР21:27 • 4730 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 27479 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 34515 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 55632 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 65151 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 83184 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Рустем Умеров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Женева
Словакия
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 24046 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 27811 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 30876 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 33735 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 41830 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times

Харьков подвергся комбинированной атаке с воздуха: повреждены жилые дома и инфраструктура

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Ночью 26 февраля Харьков был атакован дронами и ракетами. Попадания в Киевском и Шевченковском районах повредили дома и инфраструктуру.

Харьков подвергся комбинированной атаке с воздуха: повреждены жилые дома и инфраструктура

В ночь на четверг, 26 февраля, враг совершил комбинированную атаку с воздуха на Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, "на город летят дроны и ракеты".

Первые два взрыва прогремели в Шевченковском и Киевском районах

- рассказал Терехов.

Впоследствии он уточнил, что в результате попаданий двух баллистических ракет и группы БПЛА типа "шахед" по Киевскому и Шевченковскому районам города повреждены многоквартирные жилые дома, частный сектор, оборваны провода контактных сетей, перебит газопровод.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате вражеского удара в Шевченковском районе Харькова повреждено остекление окон в частном доме. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним

Утром 23 февраля Харьков подвергся обстрелам в Холодногорском и Основянском районах. Пострадали 55-летний мужчина и 70-летняя женщина.

В Харькове впервые зафиксировано применение FPV-дрона на оптоволокне25.02.26, 22:52 • 4198 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов