Російський удар по Харкову вранці залишив двох постраждалих
Київ • УНН
Вранці Харків зазнав обстрілів у Холодногірському та Основ'янському районах. Постраждали 55-річний чоловік та 70-річна жінка з гострою реакцією на стрес.
Харків вранці опинився під ворожими обстрілами, постраждав чоловік, гостру реакцію на стрес дістала жінка, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вранці ворог атакував Холодногірський і Основ’янський райони Харкова. Наразі відомо про двох постраждалих: поранений 55-річний чоловік, гострого стресу зазнала 70-річна жінка
Протягом минулої доби на Харківщині, за даними голови ОВА, ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів. "Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У селищі Печеніги постраждала 44-річна жінка; у селі Подоли Курилівської громади постраждав 69-річний чоловік", - зазначив Синєгубов.
