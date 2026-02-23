Російський удар по Харкову вранці залишив двох постраждалих

Харків вранці опинився під ворожими обстрілами, постраждав чоловік, гостру реакцію на стрес дістала жінка, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вранці ворог атакував Холодногірський і Основ’янський райони Харкова. Наразі відомо про двох постраждалих: поранений 55-річний чоловік, гострого стресу зазнала 70-річна жінка - повідомив Синєгубов.

Протягом минулої доби на Харківщині, за даними голови ОВА, ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів. "Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У селищі Печеніги постраждала 44-річна жінка; у селі Подоли Курилівської громади постраждав 69-річний чоловік", - зазначив Синєгубов.

