Російський удар по Харкову вранці залишив двох постраждалих

07:26 • 2788 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 5126 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 18801 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 38839 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 37886 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 43984 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 41894 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 49333 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 54746 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 43304 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
У бєлгороді зникло світло після удару по енергетичній інфраструктурі міста22 лютого, 22:42 • 5484 перегляди
Іранські студенти другий день поспіль протестують у найбільших університетах країни22 лютого, 23:02 • 5900 перегляди
Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю22 лютого, 23:24 • 19362 перегляди
Політичний трилер "Одна битва за іншою" став головним тріумфатором кінопремії BAFTA у Лондоні23 лютого, 00:44 • 4642 перегляди
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - ГенштабPhoto04:51 • 7962 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 93017 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 102868 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 109654 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 121206 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 159342 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Руслан Стефанчук
Гітанас Науседа
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Мексика
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 45619 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 47226 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 47027 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 37778 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 40154 перегляди
Російський удар по Харкову вранці залишив двох постраждалих

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Вранці Харків зазнав обстрілів у Холодногірському та Основ'янському районах. Постраждали 55-річний чоловік та 70-річна жінка з гострою реакцією на стрес.

Російський удар по Харкову вранці залишив двох постраждалих

Харків вранці опинився під ворожими обстрілами, постраждав чоловік, гостру реакцію на стрес дістала жінка, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вранці ворог атакував Холодногірський і Основ’янський райони Харкова. Наразі відомо про двох постраждалих: поранений 55-річний чоловік, гострого стресу зазнала 70-річна жінка

- повідомив Синєгубов.

Протягом минулої доби на Харківщині, за даними голови ОВА, ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів. "Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У селищі Печеніги постраждала 44-річна жінка; у селі Подоли Курилівської громади постраждав 69-річний чоловік", - зазначив Синєгубов.

Атака дронів на Одесу призвела до загибелі двох людей та значних руйнувань інфраструктури міста – ОВА23.02.26, 07:50 • 2322 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Село
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харків