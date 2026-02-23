Российский удар по Харькову утром оставил двух пострадавших

Харьков утром оказался под вражескими обстрелами, пострадал мужчина, острую реакцию на стресс получила женщина, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром враг атаковал Холодногорский и Основянский районы Харькова. Сейчас известно о двух пострадавших: ранен 55-летний мужчина, острый стресс получила 70-летняя женщина - сообщил Синегубов.

За прошедшие сутки на Харьковщине, по данным главы ОВА, вражеским ударам подверглись 8 населенных пунктов. "В результате обстрелов пострадали два человека. В поселке Печенеги пострадала 44-летняя женщина; в селе Подолы Куриловской общины пострадал 69-летний мужчина", - отметил Синегубов.

Атака дронов на Одессу привела к гибели двух человек и значительным разрушениям инфраструктуры города – ОВА