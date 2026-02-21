Украинцы завершили выступления на Олимпийских играх-2026
Киев • УНН
Пятеро украинских спортсменов соревновались в лыжных гонках и лыжной акробатике на Олимпийских играх 2026. Сборная Украины заняла 6 место в смешанных командных соревнованиях по лыжной акробатике.
21 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо на Олимпийских играх 2026 года выступали пятеро украинцев, соревновавшихся в лыжных гонках и лыжной акробатике. О результатах сборной Украины сообщает министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Подробности
Последними соревнованиями для пяти представителей Украины стали смешанный командный турнир по лыжной акробатике и мужской масс-старт в лыжных гонках.
Фристайл. Лыжная акробатика. Смешанные командные соревнования (Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский) - 6 место. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт. 50 км. Дмитрий Драгун - 43 место, Александр Лисогор - 40 место
Напомним
НОК Украины раскрыл детали пребывания сборной на Олимпийских играх 2026. Все 46 украинских спортсменов своевременно аккредитованы и допущены к соревнованиям, проблем с логистикой и травмами нет.