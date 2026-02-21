Украинцы завершили выступления на Олимпийских играх-2026

$43.270.00
50.920.00
ukenru
13:53 • 2544 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
11:17 • 9166 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 11914 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 11476 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 13175 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 22206 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 32693 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26497 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30439 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28078 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
1.6м/с
64%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением21 февраля, 04:48 • 13394 просмотра
У Трампа рассматривают сценарии от компромиссного ядерного соглашения с Ираном до ликвидации аятоллы Хаменеи21 февраля, 05:21 • 4578 просмотра
Угрозы Трампа нанести удары, чтобы заставить Иран заключить сделку, рискуют иметь обратный эффект - Bloomberg21 февраля, 07:00 • 5164 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 11584 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 7414 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 33596 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 42863 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 54153 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 70773 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 108411 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Елена Ивановская
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Словакия
Село
Реклама
УНН Lite
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 7536 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 11644 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 12627 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 15423 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 21015 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Шахед-136

Украинцы завершили выступления на Олимпийских играх-2026

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Пятеро украинских спортсменов соревновались в лыжных гонках и лыжной акробатике на Олимпийских играх 2026. Сборная Украины заняла 6 место в смешанных командных соревнованиях по лыжной акробатике.

Украинцы завершили выступления на Олимпийских играх-2026
Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

21 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо на Олимпийских играх 2026 года выступали пятеро украинцев, соревновавшихся в лыжных гонках и лыжной акробатике. О результатах сборной Украины сообщает министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Подробности

Последними соревнованиями для пяти представителей Украины стали смешанный командный турнир по лыжной акробатике и мужской масс-старт в лыжных гонках.

Фристайл. Лыжная акробатика. Смешанные командные соревнования (Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк, Дмитрий Котовский) - 6 место. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт. 50 км. Дмитрий Драгун - 43 место, Александр Лисогор - 40 место

 - говорится в сообщении.

Напомним

НОК Украины раскрыл детали пребывания сборной на Олимпийских играх 2026. Все 46 украинских спортсменов своевременно аккредитованы и допущены к соревнованиям, проблем с логистикой и травмами нет.

Алла Киосак

ОбществоСпортНовости Мира
Министерство молодежи и спорта Украины
Милан
Украина