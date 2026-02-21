Українці завершили виступи на Олімпійських іграх-2026
Київ • УНН
П'ятеро українських спортсменів змагалися в лижних гонках та лижній акробатиці на Олімпійських іграх 2026. Збірна України посіла 6 місце у змішаних командних змаганнях з лижної акробатики.
21 лютого, у італійських Мілані і Кортіна-д’Ампеццо, на Олімпійських іграх 2026 року виступали п’ятеро українців, які змагалися у лижних гонках і лижній акробатиці. Про результати збірної України повідомляє міністерство молоді та спорту, передає УНН.
Деталі
Останніми змаганнями для п’ятьох представників України стали змішаний командний турнір з лижної акробатики та чоловічий масстарт у лижних перегонах.
Фристайл. Лижна акробатика. Змішані командні змагання (Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський) - 6 місце. Лижні гонки. Чоловіки. Масстарт. 50 км. Дмитро Драгун - 43 місце, Олександр Лісогор - 40 місце
Нагадаємо
НОК України розкрив деталі перебування збірної на Олімпійських іграх 2026. Усі 46 українських спортсменів вчасно акредитовані та допущені до змагань, проблем з логістикою та травмами немає.