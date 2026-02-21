$43.270.00
13:53 • 2544 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
11:17 • 9168 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 11915 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 11477 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 13176 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 22206 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 32693 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26497 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30439 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 28078 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Українці завершили виступи на Олімпійських іграх-2026

Київ • УНН

 • 48 перегляди

П'ятеро українських спортсменів змагалися в лижних гонках та лижній акробатиці на Олімпійських іграх 2026. Збірна України посіла 6 місце у змішаних командних змаганнях з лижної акробатики.

Українці завершили виступи на Олімпійських іграх-2026
Фото: Міністерство молоді та спорту України

21 лютого, у італійських Мілані і Кортіна-д’Ампеццо, на Олімпійських іграх 2026 року виступали п’ятеро українців, які змагалися у лижних гонках  і лижній акробатиці. Про результати збірної України повідомляє міністерство молоді та спорту, передає УНН.

Деталі

Останніми змаганнями для п’ятьох представників України стали змішаний командний турнір з лижної акробатики та чоловічий масстарт у лижних перегонах.

Фристайл. Лижна акробатика. Змішані командні змагання (Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський) - 6 місце. Лижні гонки. Чоловіки. Масстарт. 50 км. Дмитро Драгун - 43 місце, Олександр Лісогор - 40 місце

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

НОК України розкрив деталі перебування збірної на Олімпійських іграх 2026. Усі 46 українських спортсменів вчасно акредитовані та допущені до змагань, проблем з логістикою та травмами немає.

Алла Кіосак

