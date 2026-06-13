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Гребчиха Лузан взяла два золота в первый день чемпионата Европы

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали золотые медали на ЧЕ в Португалии. Лузан победила в одиночке и двойке на дистанции 200 метров.

Гребчиха Лузан взяла два золота в первый день чемпионата Европы

Украина завоевала два золота в первый день финалов на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, пишет УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.

Детали

"Золотой украинский дубль в первый день финалов на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Монтемор-у-Велью (Португалия)", - указали в министерстве, перечислив:

  • золото - Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м);
    • золото - Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок (каноэ-двойка, 200 м).

      В коллекции Людмилы Лузан, как сообщается, уже 14 медалей чемпионатов Европы, из них 6 - высшей пробы. Анастасия Рыбачок имеет 4 награды континентальных первенств, в том числе 3 золота.

      Гребчиха Лузан стала лучшей спортсменкой месяца в Украине18.09.25, 11:13 • 2807 просмотров

      Юлия Шрамко

      Спорт
      Золото
      Министерство молодежи и спорта Украины
      Португалия
      Украина