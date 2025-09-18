Гребчиха Лузан стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

$41.180.06
48.770.12
ukenru
08:50 • 86 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 4432 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 7250 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 31121 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 38196 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 31041 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 30139 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 33808 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 40105 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41900 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
5.8м/с
66%
751мм
Популярные новости
Пьяное ДТП в Тернополе с участием сотрудника ТЦК: руководство "осуждает любые противоправные действия"17 сентября, 23:12 • 12955 просмотра
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto18 сентября, 00:07 • 14960 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД18 сентября, 01:05 • 14333 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ18 сентября, 02:08 • 15780 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 10263 просмотра
публикации
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 4432 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 31121 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 35302 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 66168 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 117660 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Папа Лев XIV
Папа Франциск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 4994 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 17751 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 18445 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 17334 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 46749 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Шахед-136
YouTube
Facebook
E-6 Mercury

Гребчиха Лузан стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Гребчиха Людмила Лузан признана лучшей спортсменкой августа 2025 года. Она завоевала четыре золотые медали на чемпионате мира в Милане.

Гребчиха Лузан стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

Гребчиха Людмила Лузан стала лучшей спортсменкой августа 2025 года в Украине, одержав четыре победы на чемпионате мира, сообщили в НОК Украины в четверг, пишет УНН.

В августе 2025 года звание лучшей спортсменки месяца получила Людмила Лузан - четырехкратная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ

- сообщили в НОК Украины в соцсетях.

Детали

На мировом первенстве в Милане Людмила Лузан одержала победы на всех дистанциях, в которых участвовала: каноэ-одиночка (200 м и 500 м), и каноэ-двойка (200 м и 500 м).

Во время церемонии Людмила Лузан поделилась эмоциями и поблагодарила тех, кто помогал идти к этой цели. Больше всего слов благодарности было адресовано ее наставнику, который стал лучшим тренером августа 2025 года:

"Я очень благодарна своему тренеру Николаю Мацапуре за его поддержку и работу, он всегда видит то, в чем я могу стать еще лучше. Без него я бы не могла достичь таких результатов. Также я очень благодарна всем тем, кто остается со мной и поддерживает меня на этом пути. Я счастлива, что вся моя работа и все мое желание превратилось в победу для всей страны, поэтому я буду делать все возможное, чтобы в Олимпийском доме мы встречались еще чаще", - отметила в своей речи Людмила Лузан.

Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2025 по гребле23.08.25, 17:19 • 3820 просмотров

Юлия Шрамко

Спорт
Милан