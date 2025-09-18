Гребчиха Лузан стала лучшей спортсменкой месяца в Украине

Гребчиха Людмила Лузан стала лучшей спортсменкой августа 2025 года в Украине, одержав четыре победы на чемпионате мира, сообщили в НОК Украины в четверг, пишет УНН.

В августе 2025 года звание лучшей спортсменки месяца получила Людмила Лузан - четырехкратная чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ - сообщили в НОК Украины в соцсетях.

Детали

На мировом первенстве в Милане Людмила Лузан одержала победы на всех дистанциях, в которых участвовала: каноэ-одиночка (200 м и 500 м), и каноэ-двойка (200 м и 500 м).

Во время церемонии Людмила Лузан поделилась эмоциями и поблагодарила тех, кто помогал идти к этой цели. Больше всего слов благодарности было адресовано ее наставнику, который стал лучшим тренером августа 2025 года:

"Я очень благодарна своему тренеру Николаю Мацапуре за его поддержку и работу, он всегда видит то, в чем я могу стать еще лучше. Без него я бы не могла достичь таких результатов. Также я очень благодарна всем тем, кто остается со мной и поддерживает меня на этом пути. Я счастлива, что вся моя работа и все мое желание превратилось в победу для всей страны, поэтому я буду делать все возможное, чтобы в Олимпийском доме мы встречались еще чаще", - отметила в своей речи Людмила Лузан.

Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2025 по гребле