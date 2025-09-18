Веслувальниця Лузан стала найкращою спортсменкою місяця в Україні

Веслувальниця Людмила Лузан стала найкращою спортсменкою серпня 2025 року в Україні, здобувши чотири перемоги на чемпіонаті світу, повідомили у НОК України у четвер, пише УНН.

Деталі

На світовій першості у Мілані Людмила Лузан здобула перемоги на всіх дистанціях, у яких брала участь: каное-одиночка (200 м та 500 м), та каное-двійка (200 м та 500 м).

Під час церемонії Людмила Лузан поділилася емоціями та подякувала тим, хто допомагав йти до цієї мети. Найбільше слів вдячності було адресовано її наставнику, який став найкращим тренером серпня 2025:

"Я дуже вдячна своєму тренеру Миколі Мацапурі за його підтримку та роботу, він завжди бачить те, в чому я можу стати ще краще. Без нього я б не могла досягти таких результатів. Також я дуже вдячна всім тим, хто залишається зі мною і підтримує мене на цьому шляху. Я щаслива, що вся моя робота і все моє бажання перетворилось в перемогу для всієї країни, тож я буду робити все можливе, аби в Олімпійському домі ми зустрічались ще частіше", - зазначила у своїй промові Людмила Лузан.

