Веслувальниця Лузан стала найкращою спортсменкою місяця в Україні

08:50 • 26 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 4296 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 7166 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 31059 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 38156 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 31023 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 30121 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 33793 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 40093 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 36192 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Меню
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 4286 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
Веслувальниця Лузан стала найкращою спортсменкою місяця в Україні

Київ • УНН

 • 744 перегляди

Веслувальниця Людмила Лузан визнана найкращою спортсменкою серпня 2025 року. Вона здобула чотири золоті медалі на чемпіонаті світу в Мілані.

Веслувальниця Лузан стала найкращою спортсменкою місяця в Україні

Веслувальниця Людмила Лузан стала найкращою спортсменкою серпня 2025 року в Україні, здобувши чотири перемоги на чемпіонаті світу, повідомили у НОК України у четвер, пише УНН.

У серпні 2025 року звання найкращої спортсменки місяця отримала Людмила Лузан - чотириразова чемпіонка світу з веслування на байдарках і каное

- повідомили у НОК України у соцмережах.

Деталі

На світовій першості у Мілані Людмила Лузан здобула перемоги на всіх дистанціях, у яких брала участь: каное-одиночка (200 м та 500 м), та каное-двійка (200 м та 500 м).

Під час церемонії Людмила Лузан поділилася емоціями та подякувала тим, хто допомагав йти до цієї мети. Найбільше слів вдячності було адресовано її наставнику, який став найкращим тренером серпня 2025:

"Я дуже вдячна своєму тренеру Миколі Мацапурі за його підтримку та роботу, він завжди бачить те, в чому я можу стати ще краще. Без нього я б не могла досягти таких результатів. Також я дуже вдячна всім тим, хто залишається зі мною і підтримує мене на цьому шляху. Я щаслива, що вся моя робота і все моє бажання перетворилось в перемогу для всієї країни, тож я буду робити все можливе, аби в Олімпійському домі ми зустрічались ще частіше", - зазначила у своїй промові Людмила Лузан.

Лузан завоювала друге золото на ЧС-2025 з веслування23.08.25, 17:19 • 3820 переглядiв

Юлія Шрамко

Спорт
Мілан