Лузан завоювала друге золото на ЧС-2025 з веслування

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 19775 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 19584 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 20786 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 13875 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 35688 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 30094 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 26766 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25128 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24663 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13828 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.9м/с
46%
744мм
Популярнi новини
Після виконання бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Сергій Бондар23 серпня, 04:55 • 10281 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 18405 перегляди
Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідкиPhotoVideo23 серпня, 07:59 • 9874 перегляди
Ранкова атака рф на Київ: поліція показала дрон, який впавPhoto09:13 • 6500 перегляди
Китай висловив готовність направити війська в Україну в межах миротворчої місії - ЗМІ09:52 • 10197 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 19786 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 18460 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 20792 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 24153 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 35691 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Віктор Ляшко
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 26767 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 17077 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 19035 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 21780 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 29388 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Євро
КАБ-500
КАБ-250

Лузан завоювала друге золото на ЧС-2025 з веслування

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Українська веслувальниця Людмила Лузан стає чемпіонкою світу 2025 року в Мілані на дистанції 500 метрів у каное-одиночці. Це її шосте золото ЧС та друге на поточному мундіалі.

Лузан завоювала друге золото на ЧС-2025 з веслування

Українська веслувальниця Людмила Лузан стала чемпіонкою світу 2025 року у своїй коронній дисципліні - веслуванні на каное-одиночці на дистанції 500 метрів. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

На світовій першості, що триває в італійському Мілані, українка Людмила Лузан здобула золоту нагороду у своїй профільній дисципліні - змаганнях каное-одиночок на дистанції 500 м

- йдеться у повідомленні.

Результат Людмили - 2:01,27 хв. Це дозволило українці випередити Кеті Вінсент з Канади (2:02,50) та іспанку Марію Кобреру (2:04,73).

Для Людмили Лузан це шосте "золото" чемпіонатів світу та друге на нинішньому мундіалі - напередодні вона разом з Іриною Федорів перемогла у каное-двійці на цій же дистанції.

Українська гімнастка Онофрійчук зупинилася за крок від медалі на ЧС23.08.25, 14:50 • 1302 перегляди

Ольга Розгон

Спорт
Мілан
Канада
Іспанія
Україна