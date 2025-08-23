Лузан завоювала друге золото на ЧС-2025 з веслування
Київ • УНН
Українська веслувальниця Людмила Лузан стає чемпіонкою світу 2025 року в Мілані на дистанції 500 метрів у каное-одиночці. Це її шосте золото ЧС та друге на поточному мундіалі.
Українська веслувальниця Людмила Лузан стала чемпіонкою світу 2025 року у своїй коронній дисципліні - веслуванні на каное-одиночці на дистанції 500 метрів. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
На світовій першості, що триває в італійському Мілані, українка Людмила Лузан здобула золоту нагороду у своїй профільній дисципліні - змаганнях каное-одиночок на дистанції 500 м
Результат Людмили - 2:01,27 хв. Це дозволило українці випередити Кеті Вінсент з Канади (2:02,50) та іспанку Марію Кобреру (2:04,73).
Для Людмили Лузан це шосте "золото" чемпіонатів світу та друге на нинішньому мундіалі - напередодні вона разом з Іриною Федорів перемогла у каное-двійці на цій же дистанції.
