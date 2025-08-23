Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2025 по гребле
Киев • УНН
Украинская гребчиха Людмила Лузан становится чемпионкой мира 2025 года в Милане на дистанции 500 метров в каноэ-одиночке. Это ее шестое золото ЧМ и второе на текущем мундиале.
Украинская гребчиха Людмила Лузан стала чемпионкой мира 2025 года в своей коронной дисциплине - гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
На мировом первенстве, проходящем в итальянском Милане, украинка Людмила Лузан завоевала золотую награду в своей профильной дисциплине - соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 500 м
Результат Людмилы - 2:01,27 мин. Это позволило украинке опередить Кэти Винсент из Канады (2:02,50) и испанку Марию Кобреру (2:04,73).
Для Людмилы Лузан это шестое "золото" чемпионатов мира и второе на нынешнем мундиале - накануне она вместе с Ириной Федорив победила в каноэ-двойке на этой же дистанции.
