Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 19743 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 19544 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 20743 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 13849 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 35655 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 30090 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 26757 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25126 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24663 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13827 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Популярные новости
Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2025 по гребле

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Украинская гребчиха Людмила Лузан становится чемпионкой мира 2025 года в Милане на дистанции 500 метров в каноэ-одиночке. Это ее шестое золото ЧМ и второе на текущем мундиале.

Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2025 по гребле

Украинская гребчиха Людмила Лузан стала чемпионкой мира 2025 года в своей коронной дисциплине - гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

На мировом первенстве, проходящем в итальянском Милане, украинка Людмила Лузан завоевала золотую награду в своей профильной дисциплине - соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 500 м

- говорится в сообщении.

Результат Людмилы - 2:01,27 мин. Это позволило украинке опередить Кэти Винсент из Канады (2:02,50) и испанку Марию Кобреру (2:04,73).

Для Людмилы Лузан это шестое "золото" чемпионатов мира и второе на нынешнем мундиале - накануне она вместе с Ириной Федорив победила в каноэ-двойке на этой же дистанции.

Украинская гимнастка Онофрийчук остановилась в шаге от медали на ЧМ23.08.25, 14:50 • 1296 просмотров

Ольга Розгон

Спорт
Милан
Канада
Испания
Украина