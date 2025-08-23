Украинская гимнастка Онофрийчук остановилась в шаге от медали на ЧМ
Киев • УНН
Таисия Онофрийчук заняла 4-е место на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Рио-де-Жанейро, уступив бронзовой призерке 0.55 балла. Золото завоевала Дарья Варфоломеев, серебро – Стиляна Николова.
Таисия Онофрийчук остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате мира по художественной гимнастике в Рио-де-Жанейро. В финале индивидуального многоборья 17-летняя дебютантка мирового первенства заняла 4 место с результатом 117.400 балла
Как указано, от бронзовой призерки, итальянки Софии Рафаэли украинку отделили 55 сотых балла. Золото завоевала Дарья Варфоломеев из Германии, серебро - болгарка Стиляна Николова.
Еще одна украинка Полина Карика завершила соревнования на 11-м месте.
