Українська гімнастка Онофрійчук зупинилася за крок від медалі на ЧС
Київ • УНН
Таїсія Онофрійчук посіла 4-те місце на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Ріо-де-Жанейро, поступившись бронзовій призерці 0.55 бала. Золото виборола Дар'я Варфоломєєв, срібло – Стіляна Ніколова.
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук зупинилася за крок від медалі на чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Ріо-де-Жанейро, пише УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.
Таїсія Онофрійчук зупинилася за крок від п'єдесталу на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у Ріо-де-Жанейро. У фіналі індивідуального багатоборства 17-річна дебютантка світової першості посіла 4 місце з результатом 117.400 бала
Як вказано, від бронзової призерки, італійки Софії Рафаелі українку відділили 55 сотих бала. Золото виборола Дар'я Варфоломєєв з Німеччини, срібло - болгарка Стіляна Ніколова.
Ще одна українка Поліна Каріка завершила змагання на 11-му місці.
