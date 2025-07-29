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Українська гімнастка Онофрійчук здобула чотири медалі Кубка світового виклику

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Таїсія Онофрійчук виборола чотири медалі на етапі Кубка світового виклику в Румунії, включаючи два золота. Вона завершить змагальний рік на чемпіонаті світу в Ріо-де-Жанейро.

Українська гімнастка Онофрійчук здобула чотири медалі Кубка світового виклику

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула чотири медалі на етапі Кубка світового виклику в Румунії, повідомили у вівторок у НОК України, пише УНН.

Деталі

У румунському Клуж-Напоці завершився заключний етап Кубка світового виклику з художньої гімнастики сезону 2025.

За підсумками змагань 17-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула чотири медалі:

  • золото - у вправах з булавами;
    • золото - у вправах зі стрічкою;
      • срібло - у вправах з м'ячем;
        • срібло - в особистому багатоборстві;

          Українка завершить змагальний рік участю в чемпіонаті світу, що відбудеться 20-24 серпня у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

          Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві07.06.25, 16:51 • 90986 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          Спорт
          Ріо-де-Жанейро
          Бразилія
          Румунія
          Україна
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