Українська гімнастка Онофрійчук здобула чотири медалі Кубка світового виклику

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула чотири медалі на етапі Кубка світового виклику в Румунії, повідомили у вівторок у НОК України, пише УНН.

Деталі

У румунському Клуж-Напоці завершився заключний етап Кубка світового виклику з художньої гімнастики сезону 2025.

За підсумками змагань 17-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула чотири медалі:

золото - у вправах з булавами;

золото - у вправах зі стрічкою;

срібло - у вправах з м'ячем;

срібло - в особистому багатоборстві;

Українка завершить змагальний рік участю в чемпіонаті світу, що відбудеться 20-24 серпня у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві