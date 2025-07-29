Українська гімнастка Онофрійчук здобула чотири медалі Кубка світового виклику
Київ • УНН
Таїсія Онофрійчук виборола чотири медалі на етапі Кубка світового виклику в Румунії, включаючи два золота. Вона завершить змагальний рік на чемпіонаті світу в Ріо-де-Жанейро.
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула чотири медалі на етапі Кубка світового виклику в Румунії, повідомили у вівторок у НОК України, пише УНН.
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У румунському Клуж-Напоці завершився заключний етап Кубка світового виклику з художньої гімнастики сезону 2025.
За підсумками змагань 17-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула чотири медалі:
- золото - у вправах з булавами;
- золото - у вправах зі стрічкою;
- срібло - у вправах з м'ячем;
- срібло - в особистому багатоборстві;
Українка завершить змагальний рік участю в чемпіонаті світу, що відбудеться 20-24 серпня у Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
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