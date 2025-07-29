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Украинская гимнастка Онофрийчук завоевала четыре медали Кубка мирового вызова

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Таисия Онофрийчук завоевала четыре медали на этапе Кубка мирового вызова в Румынии, включая два золота. Она завершит соревновательный год на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро.

Украинская гимнастка Онофрийчук завоевала четыре медали Кубка мирового вызова

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала четыре медали на этапе Кубка мирового вызова в Румынии, сообщили во вторник в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

В румынском Клуж-Напоке завершился заключительный этап Кубка мирового вызова по художественной гимнастике сезона 2025.

По итогам соревнований 17-летняя украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала четыре медали:

  • золото - в упражнениях с булавами;
    • золото - в упражнениях с лентой;
      • серебро - в упражнениях с мячом;
        • серебро - в личном многоборье;

          Украинка завершит соревновательный год участием в чемпионате мира, который состоится 20-24 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

          Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье07.06.25, 16:51 • 90986 просмотров

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          спорт
          Рио-де-Жанейро
          Бразилия
          Румыния
          Украина
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