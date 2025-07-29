Украинская гимнастка Онофрийчук завоевала четыре медали Кубка мирового вызова

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала четыре медали на этапе Кубка мирового вызова в Румынии, сообщили во вторник в НОК Украины, пишет УНН.

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В румынском Клуж-Напоке завершился заключительный этап Кубка мирового вызова по художественной гимнастике сезона 2025.

По итогам соревнований 17-летняя украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала четыре медали:

золото - в упражнениях с булавами;

золото - в упражнениях с лентой;

серебро - в упражнениях с мячом;

серебро - в личном многоборье;

Украинка завершит соревновательный год участием в чемпионате мира, который состоится 20-24 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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