Дарья Русаненко завоевала серебро на Всемирных играх в Чэнду, установив мировой рекорд в приседании

Украинская пауэрлифтерша Дарья Русаненко стала вице-чемпионкой Всемирных игр в Чэнду в супертяжелой категории. В приседании она покорила рекордные 285,5 кг, пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Дарья Русаненко — вице-чемпионка Всемирных игр в Чэнду в супертяжелой категории пауэрлифтинга! В приседании спортсменка из Дружковки установила мировой рекорд — 285,5 кг, в жиме лежа покорила 167,5 кг и в становой тяге взяла 217,5 кг. В итоге — 108,98 балла по Формуле IPF - говорится в сообщении.

Другая украинская спортсменка в финале, Валентина Загоруйко, финишировала на 5-м месте, показав результат 280 кг в приседании, 170 кг в жиме лежа и 230 кг в становой тяге, что дало ей 100,48 балла по Формуле IPF.

Чемпионкой Игр стала канадка Рея Даниэль Стинн с итоговым показателем 109,24 балла.

Украинский прыгун в воду Середа завоевал серебро на ЧМ