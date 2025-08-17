Дарья Русаненко завоевала серебро на Всемирных играх в Чэнду, установив мировой рекорд в приседании

$41.450.00
Эксклюзив
07:17 • 4340 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 92790 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 61619 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 63894 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 57998 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 50500 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 245910 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213306 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167862 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 155050 просмотра
Трамп и путин встретились на Аляске
Мелания Трамп написала Путину «мирное письмо» перед саммитом на Аляске: Fox News обнародовало текст 16 августа, 23:18
На ВОТ Донбасса оккупанты вызвали резкий скачок цен на питьевую воду - ЦНС 16 августа, 23:46
Президент Латвии: Ближайшие недели покажут уровень готовности Путина к миру 17 августа, 01:23
Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушены 17 августа, 02:15
Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW 02:47
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
07:17 • 4346 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 347333 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение? 15 августа, 10:28
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 304745 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов 15 августа, 07:14
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Влад Яценко
Александр Стабб
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Вашингтон
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли 07:47
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов 16 августа, 07:05
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал 16 августа, 03:37
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей» 14 августа, 14:12
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов 14 августа, 09:44
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136
Фокс Ньюс
Шахед 129

Дарья Русаненко завоевала серебро на Всемирных играх в Чэнду, установив мировой рекорд в приседании

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Дарья Русаненко стала вице-чемпионкой Всемирных игр в Чэнду, установив мировой рекорд в приседании — 285,5 кг. Другая украинка, Валентина Загоруйко, заняла пятое место.

Дарья Русаненко завоевала серебро на Всемирных играх в Чэнду, установив мировой рекорд в приседании

Украинская пауэрлифтерша Дарья Русаненко стала вице-чемпионкой Всемирных игр в Чэнду в супертяжелой категории. В приседании она покорила рекордные 285,5 кг, пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Дарья Русаненко — вице-чемпионка Всемирных игр в Чэнду в супертяжелой категории пауэрлифтинга! В приседании спортсменка из Дружковки установила мировой рекорд — 285,5 кг, в жиме лежа покорила 167,5 кг и в становой тяге взяла 217,5 кг. В итоге — 108,98 балла по Формуле IPF

- говорится в сообщении.

Другая украинская спортсменка в финале, Валентина Загоруйко, финишировала на 5-м месте, показав результат 280 кг в приседании, 170 кг в жиме лежа и 230 кг в становой тяге, что дало ей 100,48 балла по Формуле IPF.

Чемпионкой Игр стала канадка Рея Даниэль Стинн с итоговым показателем 109,24 балла.

Украинский прыгун в воду Середа завоевал серебро на ЧМ05.08.25, 13:10 • 3393 просмотра

Алена Уткина

спорт
Дружковка
Министерство молодежи и спорта Украины
Канада
Украина