Дар’я Русаненко здобула срібло на Всесвітніх іграх у Ченду, встановивши світовий рекорд у присіданні
Київ • УНН
Дар'я Русаненко стала віцечемпіонкою Всесвітніх ігор у Ченду, встановивши світовий рекорд у присіданні — 285,5 кг. Інша українка, Валентина Загоруйко, посіла п'яте місце.
Українська пауерліфтерка Дар’я Русаненко стала віцечемпіонкою Всесвітніх ігор у Ченду у суперважкій категорії. У присіданні вона підкорила рекордні 285,5 кг, пише УНН із посиланням на Міністерство молоді і спорту України.
Дар'я Русаненко — віцечемпіонка Всесвітніх ігор у Ченду у суперважкій категорії пауерліфтингу! У присіданні спортсменка з Дружківки встановила світовий рекорд — 285, 5 кг, у жимі лежачи підкорила 167.5 кг і у становій тязі взяла 217.5 кг. У підсумку — 108.98 бала за Формулою IPF
Інша українська спортсменка у фіналі, Валентина Загоруйко, фінішувала на 5-му місці, показавши результат 280 кг у присіданні, 170 кг у жимі лежачи та 230 кг у становій тязі, що дало їй 100,48 бала за Формулою IPF.
Чемпіонкою Ігор стала канадка Рея Даніель Стінн із підсумковим показником 109,24 бала.
