Дар’я Русаненко здобула срібло на Всесвітніх іграх у Ченду, встановивши світовий рекорд у присіданні

Українська пауерліфтерка Дар’я Русаненко стала віцечемпіонкою Всесвітніх ігор у Ченду у суперважкій категорії. У присіданні вона підкорила рекордні 285,5 кг, пише УНН із посиланням на Міністерство молоді і спорту України.

Дар'я Русаненко — віцечемпіонка Всесвітніх ігор у Ченду у суперважкій категорії пауерліфтингу! У присіданні спортсменка з Дружківки встановила світовий рекорд — 285, 5 кг, у жимі лежачи підкорила 167.5 кг і у становій тязі взяла 217.5 кг. У підсумку — 108.98 бала за Формулою IPF