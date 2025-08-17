Дар’я Русаненко здобула срібло на Всесвітніх іграх у Ченду, встановивши світовий рекорд у присіданні

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Ексклюзив
07:17 • 5072 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 93381 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 61971 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 64217 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 58238 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 50580 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 245977 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213343 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167896 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 155068 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.1м/с
53%
746мм
Популярнi новини
Меланія Трамп написала путіну "мирного листа" перед самітом на Алясці: Fox News оприлюднило текстPhoto16 серпня, 23:18 • 7218 перегляди
На ТОТ Донбасу окупанти спричинили різкий стрибок цін на питну воду - ЦНС16 серпня, 23:46 • 9514 перегляди
Президент Латвії: Найближчі тижні покажуть рівень готовності путіна до миру17 серпня, 01:23 • 6450 перегляди
Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйнованоVideo17 серпня, 02:15 • 30240 перегляди
Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW17 серпня, 02:47 • 12998 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
07:17 • 5068 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 347578 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 301176 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 304945 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 312070 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Влад Яценко
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі07:47 • 744 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 47631 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 40534 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 109809 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 177461 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Fox News
Будівництво
Шахед 129

Дар’я Русаненко здобула срібло на Всесвітніх іграх у Ченду, встановивши світовий рекорд у присіданні

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Дар'я Русаненко стала віцечемпіонкою Всесвітніх ігор у Ченду, встановивши світовий рекорд у присіданні — 285,5 кг. Інша українка, Валентина Загоруйко, посіла п'яте місце.

Дар’я Русаненко здобула срібло на Всесвітніх іграх у Ченду, встановивши світовий рекорд у присіданні

Українська пауерліфтерка Дар’я Русаненко стала віцечемпіонкою Всесвітніх ігор у Ченду у суперважкій категорії. У присіданні вона підкорила рекордні 285,5 кг, пише УНН із посиланням на Міністерство молоді і спорту України.

Дар'я Русаненко — віцечемпіонка Всесвітніх ігор у Ченду у суперважкій категорії пауерліфтингу! У присіданні спортсменка з Дружківки встановила світовий рекорд — 285, 5 кг, у жимі лежачи підкорила 167.5 кг і у становій тязі взяла 217.5 кг. У підсумку — 108.98 бала за Формулою IPF

- ідеться у дописі.

Інша українська спортсменка у фіналі, Валентина Загоруйко, фінішувала на 5-му місці, показавши результат 280 кг у присіданні, 170 кг у жимі лежачи та 230 кг у становій тязі, що дало їй 100,48 бала за Формулою IPF.

Чемпіонкою Ігор стала канадка Рея Даніель Стінн із підсумковим показником 109,24 бала.

Український стрибун у воду Середа здобув срібло на ЧС05.08.25, 13:10 • 3394 перегляди

Альона Уткіна

Спорт
Дружківка
Міністерство молоді та спорту України
Канада
Україна