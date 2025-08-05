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The New York Times

Український стрибун у воду Середа здобув срібло на ЧС

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Олексій Середа виборов срібну медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що стало його п'ятою нагородою на світових першостях. Цей результат є найкращим для спортсмена в поточному сезоні та робить його найтитулованішим українським стрибуном у воду на вишці в історії чемпіонатів світу.

Український стрибун у воду Середа здобув срібло на ЧС

Український стрибун у воду Олексій Середа здобув срібну медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту, повідомили у НОК України у вівторок, пише УНН.

Деталі

Результат Олексія у стрибках з 10-метрової вишки - 515,20 бала - є найкращим для нього в нинішньому сезоні.

Ця нагорода стала п’ятою в кар’єрі Олексія Середи на світових першостях (3 срібла, 2 бронзи). Це також 16-та медаль України на чемпіонатах світу зі стрибків у воду з 1998 року.

"Окрім того, цей виступ став знаковим: відтепер Олексій Середа - найтитулованіший український стрибун у воду на вишці в історії виступів на чемпіонатах світу", - зазначили у НОК.

Після змагань спортсмен висловив вдячність ЗСУ та присвятив свою нагороду українським захисникам: "Цю медаль я зміг отримати завдяки нашим хлопцям, дівчатам в ЗСУ, які зараз віддають найцінніше - своє життя, щоб у нас була можливість тренуватись, нормально жити, щось планувати, мріяти. Тому я хотів би присвятити цю медаль саме їм".

Українські стрибуни у воду Середа та Гриценко взяли золото чемпіонату Європи27.05.25, 17:01 • 2299 переглядiв

Юлія Шрамко

Спорт
Збройні сили України
Україна