Український стрибун у воду Середа здобув срібло на ЧС
Київ • УНН
Олексій Середа виборов срібну медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що стало його п'ятою нагородою на світових першостях. Цей результат є найкращим для спортсмена в поточному сезоні та робить його найтитулованішим українським стрибуном у воду на вишці в історії чемпіонатів світу.
Український стрибун у воду Олексій Середа здобув срібну медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту, повідомили у НОК України у вівторок, пише УНН.
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Результат Олексія у стрибках з 10-метрової вишки - 515,20 бала - є найкращим для нього в нинішньому сезоні.
Ця нагорода стала п’ятою в кар’єрі Олексія Середи на світових першостях (3 срібла, 2 бронзи). Це також 16-та медаль України на чемпіонатах світу зі стрибків у воду з 1998 року.
"Окрім того, цей виступ став знаковим: відтепер Олексій Середа - найтитулованіший український стрибун у воду на вишці в історії виступів на чемпіонатах світу", - зазначили у НОК.
Після змагань спортсмен висловив вдячність ЗСУ та присвятив свою нагороду українським захисникам: "Цю медаль я зміг отримати завдяки нашим хлопцям, дівчатам в ЗСУ, які зараз віддають найцінніше - своє життя, щоб у нас була можливість тренуватись, нормально жити, щось планувати, мріяти. Тому я хотів би присвятити цю медаль саме їм".
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