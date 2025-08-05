Український стрибун у воду Середа здобув срібло на ЧС

Олексій Середа виборов срібну медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що стало його п'ятою нагородою на світових першостях. Цей результат є найкращим для спортсмена в поточному сезоні та робить його найтитулованішим українським стрибуном у воду на вишці в історії чемпіонатів світу.