Украинский прыгун в воду Середа завоевал серебро на ЧМ

Алексей Середа завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, что стало его пятой наградой на мировых первенствах. Этот результат является лучшим для спортсмена в текущем сезоне и делает его самым титулованным украинским прыгуном в воду на вышке в истории чемпионатов мира.