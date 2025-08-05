Украинский прыгун в воду Середа завоевал серебро на ЧМ
Киев • УНН
Алексей Середа завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, что стало его пятой наградой на мировых первенствах. Этот результат является лучшим для спортсмена в текущем сезоне и делает его самым титулованным украинским прыгуном в воду на вышке в истории чемпионатов мира.
Украинский прыгун в воду Алексей Середа завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщили в НОК Украины во вторник, пишет УНН.
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Результат Алексея в прыжках с 10-метровой вышки - 515,20 балла - является лучшим для него в нынешнем сезоне.
Эта награда стала пятой в карьере Алексея Середы на мировых первенствах (3 серебра, 2 бронзы). Это также 16-я медаль Украины на чемпионатах мира по прыжкам в воду с 1998 года.
"Кроме того, это выступление стало знаковым: отныне Алексей Середа - самый титулованный украинский прыгун в воду на вышке в истории выступлений на чемпионатах мира", - отметили в НОК.
После соревнований спортсмен выразил благодарность ВСУ и посвятил свою награду украинским защитникам: "Эту медаль я смог получить благодаря нашим парням, девушкам в ВСУ, которые сейчас отдают самое ценное - свою жизнь, чтобы у нас была возможность тренироваться, нормально жить, что-то планировать, мечтать. Поэтому я хотел бы посвятить эту медаль именно им".
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