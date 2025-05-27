Украинские прыгуны в воду Середа и Гриценко взяли золото чемпионата Европы
Киев • УНН
Алексей Середа и Марк Гриценко выиграли пятую золотую медаль для Украины на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Анталье. Украинцы вернули лидерство после двухлетнего перерыва.
Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Марк Гриценко завоевали "золото" - пятую для Украины такую медаль - чемпионата Европы в турецкой Анталье, сообщили во вторник в Минмолодежьспорта, пишет УНН.
Пятую золотую медаль чемпионата Европы завоевали наши невероятные прыгуны в воду. Алексей Середа и Марк Гриценко стали чемпионами Европы в синхронных прыжках с вышки со своим лучшим результатом сезона - 413.76 балла
После двухлетнего перерыва украинцы, как указано, вернули себе лидерство в этой дисциплине. В 2023 году золото континентального первенства завоевал Алексей Середа в паре с Кириллом Болюхом.
Дополнение
В турецкой Анталье сегодня также будут выступать Ксения Бочек и Диана Карнафель в женском финале на трамплине 3 м - в 17:15 по киевскому времени.