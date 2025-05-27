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Українські стрибуни у воду Середа та Гриценко взяли золото чемпіонату Європи

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Олексій Середа та Марк Гриценко виграли п'яту золоту медаль для України на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Анталії. Українці повернули лідерство після дворічної перерви.

Українські стрибуни у воду Середа та Гриценко взяли золото чемпіонату Європи
t.me/minmolodsport

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко вибороли "золото" - п'яту для України таку медаль - чемпіонату Європи у турецькій Анталії, повідомили у вівторок у Мінмолодьспорту, пише УНН.

П'яту золоту медаль чемпіонату Європи здобули наші неймовірні стрибуни у воду. Олексій Середа та Марк Гриценко стали чемпіонами Європи у синхронних стрибках з вишки зі своїм найкращим результатом сезону - 413.76 бали

- повідомили у Мінмолодьспорту.

Після дворічної перерви українці, як вказано, повернули собі лідерство у цій дисципліні. У 2023 році золото континентальної першості виборов Олексій Середа у парі з Кіріллом Болюхом.

Доповнення

У турецькій Анталії сьогодні також виступатимуть Ксенія Бочек та Діана Карнафель у жіночому фіналі на трампліні 3 м - о 17:15 за київським часом.

Юлія Шрамко

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