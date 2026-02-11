$43.090.06
17:25 • 1942 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
17:07 • 3760 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
16:28 • 5572 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
14:43 • 10549 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 17767 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 15332 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 19284 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 30878 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24116 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 38445 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Теги
Авторы
Украинки заняли 7 место в дебютной олимпийской дисциплине — женских двухместных санях

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Елена Стецкив и Александра Мох заняли 7 место в дебютной олимпийской дисциплине – женских двухместных санях – на Играх в Милан-Кортина 2026. Итальянки Андреа Феттер и Марион Оберхофер стали первыми олимпийскими чемпионками.

Украинки заняли 7 место в дебютной олимпийской дисциплине — женских двухместных санях

Украинки заняли 7 место в дебютной олимпийской дисциплине в Милан-Кортина 2026 — женских двухместных санях, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Детали

Елена Стецкив и Александра Мох по итогам двух заездов показали время 1:48.405.

Для Елены это уже четвертая Олимпиада в карьере, 21-летняя Александра дебютировала на Играх-2026.

Первыми в истории олимпийскими чемпионками в женских санях-двойках стали итальянки Андреа Феттер и Марион Оберхофер (1:46.284).

"Вы не можете запретить память — мы все равно будем помнить": украинская саночница Смага поддержала скелетониста Гераскевича в конфликте с МОК10.02.26, 22:40 • 5068 просмотров

Антонина Туманова

СпортОлимпиада
Министерство молодежи и спорта Украины
Италия
Украина