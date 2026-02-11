Украинки заняли 7 место в дебютной олимпийской дисциплине — женских двухместных санях
Киев • УНН
Елена Стецкив и Александра Мох заняли 7 место в дебютной олимпийской дисциплине – женских двухместных санях – на Играх в Милан-Кортина 2026. Итальянки Андреа Феттер и Марион Оберхофер стали первыми олимпийскими чемпионками.
Украинки заняли 7 место в дебютной олимпийской дисциплине в Милан-Кортина 2026 — женских двухместных санях, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.
Детали
Елена Стецкив и Александра Мох по итогам двух заездов показали время 1:48.405.
Для Елены это уже четвертая Олимпиада в карьере, 21-летняя Александра дебютировала на Играх-2026.
Первыми в истории олимпийскими чемпионками в женских санях-двойках стали итальянки Андреа Феттер и Марион Оберхофер (1:46.284).
