Украинки заняли 7 место в дебютной олимпийской дисциплине — женских двухместных санях

Украинки заняли 7 место в дебютной олимпийской дисциплине в Милан-Кортина 2026 — женских двухместных санях, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Детали

Елена Стецкив и Александра Мох по итогам двух заездов показали время 1:48.405.

Для Елены это уже четвертая Олимпиада в карьере, 21-летняя Александра дебютировала на Играх-2026.

Первыми в истории олимпийскими чемпионками в женских санях-двойках стали итальянки Андреа Феттер и Марион Оберхофер (1:46.284).

